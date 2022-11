Patrick Honegger liest an der Bremgarter Erzählnacht

Erzählnacht Bremgarten Für diesen Bremgarter gibt es keine Schublade, Patrick Honegger sagt: «Ich bin einfach ich» Am 11. November lesen schweizweit Kinder und Erwachsene im Rahmen der Erzählnacht aus ihren Lieblingsbüchern vor. Einer der Teilnehmenden ist Patrick Honegger aus Bremgarten. Seine Wahl fiel nicht ganz unerwartet auf einen Roman, der das Thema Verwandlungen aus der Gender-Perspektive erzählt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Patrick Honegger nach der Dragqueen-Show im Kellertheater, gemeinsam mit den Dragqueens Vio La Cornuta (links) und Miss Moe Tivation. zvg

Wo Patrick Honegger auftaucht, da drehen sich die Köpfe nach ihm um. Dies nicht etwa wegen seiner Grösse von 1,87 Meter. Nein, es sind seine auffällig violett-blau gefärbten Haare, die lackierten Fingernägel und die gepiercten Ohrläppchen, die ihn aus der Masse herausstechen lassen. Patrick Honegger ist sich seiner Wirkung bewusst. Er sagt:

«Mir fällt das schon gar nicht mehr auf, für mich ist das normal.»

Beim Jugendzirkus Arabas engagiert sich Honegger seit Jahren. zvg

Der 35-Jährige passt in keine Schublade. Honegger will sich keinen Stempel aufdrücken lassen, er sagt: «Ich verkörpere nicht das klassische Bild von Männlichkeit. Das hat mich auch nie interessiert.»

Nein, er sei schlicht und einfach er, sagt er und lächelt sein gelassenes Lächeln. Die Begrifflichkeiten seien gut für jene, die sich damit identifizieren können, fügt er an. Er wolle sich nicht daran orientieren und eben auch nicht in eine Schublade gesteckt werden.

Mit der besten Freundin die Haar gefärbt

Dass er dies heute mit einer Gelassenheit feststellen kann, dazu brauchte er viel Mut. Unterstützt wurde er all die Jahre von seinem Freundeskreis. Eine Freundin war es auch, die ihn 2019 dazu motivierte, seine Haare nun endlich so zu färben, wie er sich dies insgeheim schon lange gewünscht hatte. Das Datum hat sich fest in sein Gedächtnis eingebrannt. An Fronleichnam 2019 sei es gewesen, als er seine Haare erstmals in Regenbogenfarben gefärbt hatte, erzählt er mit strahlenden Augen.

Es erstaunt ihn heute noch, dass er damals von Mitarbeitenden und seinem Freundeskreis nur positive Rückmeldungen auf seine äusserliche Veränderung erhalten habe, erzählt er. Das bestärkte ihn, seinen Weg weiterzugehen. Es kamen Piercings in Ohren und Nase dazu und lackierte Fingernägel.

Patrick Honegger in einer seiner Lieblingsrollen in «Wir sind noch einmal davongekommen», einer Eigeninszenierung am Kellertheater. zvg

Nebst seinem aussergewöhnlichen Auftreten zeichnet ihn etwas anderes besonders aus: sein kulturelles Engagement. Der Bremgarter ist Mitglied des Kellertheaters, engagiert sich beim Jugendzirkus Arabas und singt im Chor der Operettenbühne mit. Seine ganze Freizeit investiert er für die kulturelle Arbeit. Dafür wurde er 2018 vom Kanton Aargau für sein freiwilliges Engagement, gemeinsam mit weiteren Engagierten, ausgezeichnet.

Er hat sich einen ganz besonderen Roman ausgesucht

Besonders am Herzen liegt ihm die Mitarbeit beim Jugendzirkus Arabas. Dort ist er unter anderem für die Regie zuständig. Er erzählt:

«Der Jugendzirkus ist ein schönes Miteinander von Kindern und Erwachsenen, die gemeinsam etwas auf die Bühne bringen.»

Dass er an der Erzählnacht am 11. November teilnimmt, kommt nicht von ungefähr. Das Kellertheater organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der Stadtbibliothek. Beim Kellertheater engagiert sich Honegger vor und neben der Bühne seit vielen Jahren. Das Thema Verwandlung habe ihn angesprochen und er habe spontan zugesagt, als man ihn anfragte, erzählt er und fügt an: «Ich werde das Thema aus einer queeren, präziser aus der Gender-Perspektive angehen.»

Er hat sich für den Roman «Ypsilons Rache» von Lou Bihl entschieden. Erzählt wird darin die Geschichte von Kris, der das Gefühl hat, im falschen Körper zu stecken. Als sich der 50-Jährige entscheidet, seine Identität zu finden, erhält er zugleich eine niederschmetternde Diagnose, verliebt sich und wagt das Coming-out.

Kein einfaches Thema, das sich Honegger da ausgesucht hat. Er hofft, dass sein Beitrag etwas auslöst bei den Zuhörenden und dass sich im besten Fall auch eine Diskussion entwickelt. Wer sich mit dem Thema befasst, der hat weniger Berührungsängste, davon ist er überzeugt.

Wichtig ist ihm, dass man ob all dem den Humor nicht vergisst. Honegger jedenfalls beweist dies mit seinem Shirt, das er trägt. Darauf ist ein radelndes Einhorn abgebildet, das keck befiehlt: «Fresst meinen Sternenstaub, ihr Langweiler!»

Die Erzählnacht Bremgarten findet am 11. November an vier Orten rund um dem Schellenhausplatz statt. Ab 19.30 Uhr lesen im Halbstundentakt 16 Frauen und Männer aus der Region vor.

