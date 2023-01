Diese Personen wollen im März in einen Freiämter Gemeinderat

Ersatzwahlen In Villmergen kommt's zur Kampfwahl: Diese Personen wollen in einen Freiämter Gemeinderat einziehen Am 12. März finden in sieben Freiämter Dörfern Ersatzwahlen für demissionierte Gemeinderatsmitglieder statt. Nun ist bekannt, wer ins Rennen geht und welche Gemeinde weiterhin mit einem vakanten Sitz arbeiten muss. Melanie Burgener 28.01.2023, 05.00 Uhr

In sieben Freiämter Gemeinden muss die Bevölkerung am 12. März ein neues Gemeinderatsmitglied wählen. Symbolbild: Keystone

In sieben Freiämter Gemeinden werden am 12. März neue Mitglieder für die Gemeinderäte gewählt. Für viele ist es der erste Wahlgang. Am Freitag um 12 Uhr ist die offizielle Anmeldefrist abgelaufen.

Rosmarie Schneider verlässt den Gemeinderat Villmergen. Loredana Gioia

In Berikon hat sich Stefan Bieri (FDP) gemeldet. Er möchte für den Sitz von Thomas Trüb kandidieren, der den Rat aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. In Eggenwil haben 2022 gleich zwei Ratsmitglieder demissioniert. Sabrina Meyer und Frank Bonnemeier ziehen aus dem Dorf weg. Neu kandidieren Esther Werthmüller (parteilos) und Roland Belser (SVP).

Die Gemeinde Villmergen muss sich im Juni von Rosmarie Schneider (SVP) verabschieden. Um ihre Nachfolge gibt es im Frühling eine Kampfwahl. Mit Fabian Lupp (parteilos) und Max Greuter (SVP) haben sich gleich zwei Kandidaten gemeldet.

Keine Kandidaturen in Islisberg gemeldet

Kein Glück auf der Suche nach Kandidierenden hatte Islisberg. Innert der Anmeldefrist hat sich niemand für den freien Sitz von Frau Vizeammann Jolanda Eggenberger gemeldet. Im ersten Wahlgang können jedoch alle wählbaren Personen aus dem Dorf auf dem Wahlzettel notiert werden. Zur Wahl als Vizeammann stellt sich der bisherige Gemeinderat Stefan Farrér.

In Rottenschwil und Oberrüti muss die Bevölkerung bereits zum zweiten Mal an die Urne. Im ersten Wahlgang am 27. November erreichte niemand das absolute Mehr. Wer in diesen Dörfern antritt, ist schon länger bekannt.

In Rottenschwil stellen sich erneut Jürg Walker und Peter Huber zur Wahl. In Oberrüti kandidieren Van Hai Le und Urban Stenz. Thomas Rubin hat sich nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen genommen. Die Wahl ums Ammannamt erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Auch in Hägglingen steht eine Ersatzwahl an. Obwohl auch hier die Anmeldefrist am Freitag endete, möchte die Verwaltung den Namen jener Person, die sich als Nachfolge für Stephan Kuhnen stellt, erst am Donnerstag, 2. Februar, im «Echo vom Maiengrün» bekannt geben.