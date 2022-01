Bünzen erhält endlich einen Ammann, Aristau ein neues Ratsmitglied – definitiv entschieden wird an der Urne

Am 31. Dezember endete die offizielle Nachmeldefrist für die anstehenden Gemeinderatsersatzwahlen in den Gemeinden Aristau und Bünzen. Eine Nachfrage auf den Verwaltungen zeigt: In beiden Dörfern hat das Bibbern ein Ende – beide können Namen auf die Wahlzettel schreiben.