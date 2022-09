Bremgarter Christchindlimärt wegen Strommangel ohne Lichter?

Energiekrise Verzicht auf Adventslichter und das Riesenrad – betrifft der Strommangel auch den Christchindlimärt in Bremgarten? Die Gemeinde Boswil teilt mit, dass sie sämtliche Stromverbraucher im Dorf reduziert – darunter die Weihnachtsbeleuchtung. Auch Muri denkt über einen Verzicht der Adventslichter nach. Währenddessen beschäftigt Bremgarten sich mit der Frage, wie der grösste Weihnachtsmarkt der Schweiz während einer Energiekrise stattfindet. Melanie Burgener 21.09.2022, 05.00 Uhr

Der Bremgarter Christchindlimärt ohne Lichter? Für die Besuchenden unvorstellbar – und auch für den Stadtrat keine Option. Alex Spichale (3.12.21)

Weihnachten, das Fest der Lichter – und alles ist dunkel. Ein Szenario, das immer mehr Gestalt annimmt. Die ersten Gemeinden haben in den vergangenen Wochen bereits mitgeteilt, dass es in ihrem Dorf aufgrund des drohenden Strommangels heuer keine Weihnachtsbeleuchtung gibt. Viele schliessen sich auch der Energiespar-Kampagne des Bundesrates an.

Für Boswils Gemeindeammann Michael Weber ist klar: Auch sein Dorf wird sich den Stromsparmassnahmen anschliessen. Melanie Burgener

So zum Beispiel Boswil. «Alles, was wir tun können, um Strom zu sparen, setzen wir um», sagt Gemeindeammann Michael Weber. Nebst dem Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung wird in öffentlichen Gebäuden Boswils die Raumtemperatur gesenkt. Geräte werden nicht mehr im Standby-Modus laufengelassen und auch entlang der Strassen wird gespart.

«Wir werden die Beleuchtung auf den Gemeindestrassen auf 50 Prozent reduzieren, also das Licht dimmen», erklärt Weber. Die Umsetzung werde durch die Elektrizitätsgenossenschaft Boswil-Bünzen durchgeführt und wurde zuvor auch überprüft. «Wir mussten abklären ob das möglich ist und ob die Sicherheit für die Bevölkerung danach noch gewährleistet ist», so Weber.

Muri verbietet das Training bei Licht noch nicht

Weiter müssen auch die Vereine in Boswil abstriche machen. Denn in Boswil wird auch das Flutlicht für die Aussensportanlage ab dem 1. November bis Ende Februar gesperrt. Während dieser Zeit werde sowieso hauptsächlich in der Halle trainiert, so Weber.

Ab dem 1. November bleiben die Scheinwerfer auf dem Sportplatz Boswil dunkel. Marc Ribolla

So weit geht die Nachbargemeinde Muri noch nicht «Auf dem Sportplatz brennen die Lichter nur, wenn auch jemand trainiert. Das verbieten wir erst, wenn es wirklich nötig ist», sagt der zuständige Gemeinderat Beat Küng. Zudem sei Muri bereits sehr nachhaltig unterwegs. «Im vergangenen Jahr haben wir eine Energiestrategie verabschiedet. Und viele Vorschläge vom Bund setzten wir schon lange vor dieser Krise um.»

Damit sei Muri langfristig unterwegs. «Wir verfallen jetzt nicht in einen kurzfristigen Aktionismus. Aber natürlich besprechen wir, wo man noch mehr optimieren kann», so Küng. Auch stehe der Wechsel der ältesten Strassenlaternen auf stromsparende und dimmbare LED-Leuchten an. Wie es um die Weihnachtsbeleuchtung von Muri steht, wisse man noch nicht. «Natürlich machen wir uns auch Gedanken dazu», sagt Küng.

Christchindlimärt muss vielleicht ohne Lunapark stattfinden

Auf dem Nachhauseweg nicht mehr die schönen Weihnachtssterne in den Dorfstrassen zu bestaunen, mag die eine oder den anderen heuer wohl traurig stimmen. Noch schlimmer dürfte für die meisten aber vor allem der Gedanke an die lichterlosen Weihnachtsmärkte sein. Da stellt sich die Frage, wie es beispielsweise um den grössten Weihnachtsmarkt der Schweiz, den Christchindlimärt in Bremgarten, steht. Wird er im Dunkeln stattfinden?

Für Bremgartens Stadtammann Raymond Tellenbach kommt ein solches Szenario nicht in Frage. «Da geht es auch um den Sicherheitsaspekt. Bei so vielen Leuten können wir nicht einfach die Beleuchtung ausschalten und die Besuchenden mit Stirnlampen herumlaufen lassen», erklärt er. Immerhin habe man die Beleuchtung in den vergangenen drei Jahren auf LED umgestellt und den Stromverbrauch damit stark reduziert.

Der Christchindlimärt in Bremgarten soll samt Beleuchtung stattfinden. Wie es um den Lunapark steht, ist allerdings noch unklar. Severin Bigler

(7.12.19)

Deshalb plane man, Stand jetzt, die Weihnachtsbeleuchtung in Bremgarten aufzuhängen, «allerdings wird sie nur am Adventssamstag und während dem Christchindlimärt leuchten», so Tellenbach. Sollte es bis im Dezember soweit kommen, dass man die Beleuchtung nicht mehr anschalten darf, müsse man sich überlegen, den Anlass ganz abzusagen. «Den Märt nur tagsüber durchzuführen, macht nicht viel Sinn», so der Stadtammann.

Noch unsicher sei, ob es in diesem Jahr am Christchindlimärt einen Lunapark geben wird. «Er ist jeweils ein grosser Stromverbraucher», sagt Tellenbach. Der offizielle Besprechungstermin mit dem organisierenden Verein und der Marktpolizei sei aber noch ausstehend.