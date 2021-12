Nach Wohler Wahl-Pleite: FDP-Präsident Hoffmann nennt die Gründe

Die FDP Wohlen verlor bei den Einwohnerratswahlen am Wochenende zwei Sitze und muss sich in der neuen Amtsperiode mit vier Plätzen im Rat begnügen. Das sind so wenig wie noch nie in ihrer Geschichte. Parteipräsident Thomas Hoffmann analysiert, woran es gelegen hat, und erklärt, wie die FDP in vier Jahren wieder zulegen will.

Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr