Eggenwil Schon wieder ein neuer Wirt in der ehemaligen «Frohburg»: Jetzt gibt's indisch, mexikanisch und auch Cordon bleu Nur gerade ein halbes Jahr bestand das «Mexican». Jetzt haben zwei Freunde aus Bangladesh das Eggenwiler Restaurant übernommen – und sie haben grosse Pläne, zum Beispiel 180 Menus auf der Karte. Dominic Kobelt 26.03.2021, 05.00 Uhr

Mohammed Khan (links) und Uddin Monir betreiben zusammen das «IndoMex Restaurant Uddin» in Eggenwil. Dominic Kobelt

«Momentan gibt es etwa 180 Menus auf unserer Karte, und es sollen noch ein paar mehr werden», erklärt Mohammed Khan, der als Koch seit Anfang Februar im «IndoMex Restaurant Uddin» in der Küche steht. Er ist von seinem Konzept überzeugt: «Wir haben mexikanische und indische Küche, und Cordon bleu.» Alles sei hausgemacht und werde frisch zubereitet, auch die Saucen. 180 Menus mit frischen Zutaten? «Ja, das ist möglich, weil wir Menus aus ähnlichen Zutaten zusammensetzen. Mit Poulet haben wir beispielsweise acht indische Gerichte, aber auch mexikanische, zudem gibt es Pouletburger und sämtliche Cordon-bleu-Varianten mit Pouletfleisch.»

Nur gerade ein halbes Jahr überlebte das «Mexican Restaurant», und jetzt, mitten in der Coronazeit, wirbt ein neuer Betrieb um die Gunst der Kunden. Warum machen sie diesen Schritt gerade jetzt? «Den Januar haben wir dazu genutzt, alles bereit zu machen, seit dem 10. Februar bieten wir den Lieferservice an. Die Situation ist zwar sehr schwierig, aber wir können so auch langsam starten und sukzessive ausbauen.»

Am liebsten würden sie die ganze Schweiz beliefern

Auf der Bar stehen mehrere Geräte, über die Bestellungen über eat.ch, Uber Eats und Smood.ch das Restaurant erreichen. Bei entsprechender Bestellmenge liefert das Freiämter Restaurant bis nach Baden, Schlieren oder Affoltern am Albis. «Manchmal bestellen gleich mehrere Wohnungen aus einem Block zusammen, dann lohnt es sich, weit zu fahren», sagt Khan. Und:

«Wir können nicht Nein sagen, wenn ein Kunde bei uns bestellen will. Denn wenn er das Essen mag, bestellt er auch in Zukunft wieder.»

Wenn es gut läuft, möchte er an weiteren Standorten Restaurants eröffnen und am liebsten die ganze Schweiz beliefern. Schon jetzt sind die beiden Gastronomen auch bereit, für grössere Gesellschaften, etwa bei einer indischen Hochzeit, zu kochen. «Egal, wie viele Leute, wir kommen und kochen», versichern sie.

Ein Tonofen auf der Terrasse

«Ich habe meinem guten Freund Uddin Monir von meinem Konzept erzählt, und wir haben beschlossen, dass wir es wagen wollen», erklärt Khan, der zuvor einen Betrieb in Interlaken besass, aber auch schon im Hotel Dolder, beim Güggeli-Betrieb Kneuss, in einer Spitalküche und zahlreichen weiteren Betrieben gearbeitet hat, wie er nicht ohne Stolz erzählt.

Mohammed Khan (links) und Uddin Monir freuen sich, bald auch Gäste im Restaurant bedienen zu dürfen. Dominic Kobelt

Von überall habe er Erfahrungen mitgenommen. Dass er kochen kann, beweist er dem Journalisten, indem er ihm Pakora vorsetzt, eine indische Vorspeise aus Gemüse und Kartoffeln, die mit Kichererbsenmehl ummantelt und frittiert werden. Sie schmecken frisch und authentisch.

Nicht nur in den Lieferservice, auch in das Restaurant möchten die beiden Freunde aus Bangladesch investieren. Für die Terrasse planen sie einen Tandoori, einen traditionell indischen Tonofen. «Dann können wir den Leuten das Essen direkt aus dem Ofen an den Tisch servieren.» Auch Monir freut sich darauf, dereinst Gäste in Eggenwil empfangen zu dürfen. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagt er:

«Essen ist eine Passion. Jeder mag gutes Essen.»

Sein Freund Mohammed sei ein sehr guter Koch, der unzählige Gerichte beherrsche. Was für den Sommer noch fehle, sei eine gute Service-Angestellte, erklären die beiden. «Wir brauchen jemanden mit Erfahrung, es wird viel zu tun geben.»

Das IndoMex befindet sich an der Badenerstrasse 1 in Eggenwil und hat Dienstag bis Samstag, 11–22 Uhr, und am Sonntag, 11–21 Uhr, geöffnet (momentan nur Lieferservice).