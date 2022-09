Eggenwil: Bevölkerung ist fast ausnahmslos mit dem Dorf zufrieden

Eggenwil Grosse Teilnahme an Umfrage: Bevölkerung ist fast ausnahmslos zufrieden – nur der Klassiker Steuerfuss sorgt für Stirnfalten Die Gemeinde Eggenwil liess im Mai/Juni durch die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) eine Bevölkerungsumfrage durchführen. Die Beteiligung ist mit 32 Prozent sehr hoch. Nun wurden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Marc Ribolla 14.09.2022, 05.00 Uhr

In Eggenwil ist die Bevölkerung mit dem Dorf zufrieden. Andrea Weibel (17. Mai 2022)

Bei diesem Auftrag in Eggenwil musste Alexander Mertes gleich doppelt staunen. «Es ist aussergewöhnlich, dass eine Gemeinde so breit die Ergebnisse diskutiert. Das ist quasi ein Bonus. Manchmal gibt es einfach eine Pressemitteilung dazu», meinte der Leiter der Fachstelle Public Performance am Institut für Verwaltungsmanagement der ZHAW. Er und sein Team führten im Mai/Juni im Auftrag des Gemeinderats eine digitale, anonymisierte Bevölkerungsumfrage durch.

Nun liegt die Auswertung vor und diese sollte am Montagabend öffentlich präsentiert und diskutiert werden. Das Interesse daran war mit rund 30 Anwesenden gross. Staunen musste Mertes aber im Vorfeld auch wegen der hohen Beteiligung. Die Rücklaufquote betrug 32 Prozent oder 281 Antwortdatensätze. Von allen 868 angefragten Eggenwilerinnen und Eggenwilern ab 16 Jahren nahm also fast ein Drittel teil.

«Das ist ebenfalls aussergewöhnlich. Bisher lag unser Spitzenwert bei solchen Umfragen bei etwa 25 Prozent. In Winterthur waren es zum Vergleich nur etwa acht Prozent», sagte Mertes. Für Gemeindeammann Roger Hausherr ist es «nicht selbstverständlich, dass so viele antworten».

Ergebnisse sollen ins Leitbild einfliessen

Mit der rekordverdächtig hohen Teilnahme lässt sich aber der aktuelle Puls von Eggenwils Bevölkerung durchaus gut spüren. Die altersmässige Verteilung der Teilnehmenden zeigt aber, dass die Altersgruppe von 40 bis 79 Jahren im Vergleich leicht überrepräsentiert ist.

Rund 30 Personen diskutierten in Eggenwil über die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage. Marc Ribolla

«Wir wollten mit der Umfrage den Puls der Bevölkerung nehmen und uns quasi neu orientieren, da nun grosse Infrastrukturprojekte im Dorf abgeschlossen sind», begründete Ammann Hausherr den gewählten Zeitpunkt der Umfrage. Deren Ergebnisse sollen ins Leitbild Eggenwils einfliessen, das der Gemeinderat bis Ende Jahr erstellen will.

Abfallentsorgung und Umwelt/Naherholung als Topbereiche

Ein Teil der Umfrage befasste sich mit der Zufriedenheit des Volkes mit der Gemeinde in 16 Themenbereichen. Den grössten Zuspruch mit Antworten im Bereich von «zufrieden» und «eher zufrieden» gab es bei den Themen Abfallentsorgung (96 Prozent), Umwelt und Naherholung (95 Prozent) und Kommunikation der Gemeinde (94 Prozent).

Am anderen Ende der Skala mit den meisten Antworten «unzufrieden» oder «eher unzufrieden» bekamen die Sparten Steuerfuss (61 Prozent), Bildung (30 Prozent) und Lebensqualität im Alter (23 Prozent).

Im zweiten Umfrageteil galt es unter anderem zu bewerten, wo die Gemeinde zu wenig, zu viel oder genau den richtigen Aufwand betreibt. 82 Prozent finden, dass dies bei der Umwelt und der Naherholung der Fall ist. «Eher zu viel» oder «zu viel» leiste die Gemeinde bei den Informationen im Rahmen der Gemeindeversammlungen (15 Prozent) und «eher zu wenig» oder «zu wenig» bei der Alterspolitik (40 Prozent).

Im letzten Spektrum der Umfrage drehte es sich ums Thema Eigenständigkeit oder Zusammenarbeit. Die Antwortverteilung zeigte laut Mertes, dass sich die Bevölkerung in den meisten Bereichen eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden wünscht. Am meisten bei der Polizei, was bereits heute ja der Fall ist mit der Regionalpolizei. Der grösste Wunsch nach Eigenständigkeit besteht bei der Primarschule, den Einwohnerdiensten und der Gemeindekanzlei.

«Umfrage müsste man in zwei Jahren nochmals machen»

Die anschliessende Diskussion zur Umfrage wurde kritisch und engagiert geführt. «Wenn die Resultate vom Gemeinderat als Basis fürs Leitbild genommen werden, kann sie etwas bringen», meinte ein Anwesender. Er frage sich aber auch, wie die Gemeinde in Zukunft die finanzielle Situation stemmen könne. Gerade angesichts eines möglichen Anstiegs der Schuldzinsen.

Ein jüngerer Eggenwiler bemängelte an den Umfrageresultaten, dass beispielsweise die Altersgruppe 16 bis 30 Jahre andere Bedürfnisse im Dorf habe als die ältere Generation. «Nun hat man in der Auswertung einfach alle zusammen, statt vielleicht zusätzlich noch nach Alter aufgeschlüsselt», gab er zu bedenken.

Eigentlich müsse man diese Umfrage in zwei Jahren nochmals genau so durchführen und dann vergleichen, meinte ein anderer Eggenwiler. Dann sehe man, wo sich die Stimmung verändert habe. Nun habe man einfach einen Istzustand als Grundlage, um weiterzuarbeiten.