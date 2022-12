Heftiger Unfall zwischen Eggenwil und Künten

Eggenwil-Künten Unfall mit drei Autos fordert drei leicht verletzte Personen Zwischen Eggenwil und Künten ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Aktualisiert 08.12.2022, 14.51 Uhr

mzm

Zwischen Eggenwil und Künten ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Darin verwickelt waren drei Autos. Gemäss ersten Erkenntnissen hat sich auf der Ausserortsstrecke zwischen Eggenwil und Künten eine kurze Kolonne von drei Autos gebildet. Das vorderste Fahrzeug wollte nach links in Richtung Campingplatz Sulz abbiegen.

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer sei kurzzeitig abgelenkt gewesen und bemerkte die Kolonne zu spät, sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei auf Anfrage der AZ. Der BMW krachte mit grosser Wucht in einen braunen Ford, in dem ein 62-jähriger Mann sass. Dieser wurde mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und gleichzeitig nahte aus der Gegenrichtung ein Toyota, der daraufhin in der Böschung rechts neben der Strasse landete. An dessen Steuer sass ein 31-Jähriger.

Die drei Autos wurden arg in Mitleidenschaft gezogen, wie auf Bildern eines Leserreporters zu erkennen ist. Gemäss Graser haben alle drei Fahrzeuge Totalschaden erlitten.

Drei Autos waren in Unfall zwischen Eggenwil und Künten involviert. mzm

Bei der Kollision wurden die drei involvierten Fahrer alle leicht verletzt, sagt Graser weiter. Er merkt aber auch an, dass dies auch der modernen Fahrzeugtechnik zu verdanken ist. Nur schon vor 20 Jahren hätte dieser Unfall wohl schwerwiegendere Folgen gehabt.

Die Strasse zwischen Künten und Eggenwil musste zwischenzeitlich gesperrt werden. (cri)

