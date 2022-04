Eggenwil: Bei Ex-Kläranlage entsteht ein Naturparadies

Eggenwil Ein Juwel zum Jubiläum: Auf der Grünfläche der ehemaligen Kläranlage entsteht ein Naturparadies Die Naturschutzorganisation Birdlife Schweiz wertet zum 100-Jahr-Jubiläum verschiedene Gebiete ökologisch auf. Ein Projekt ist am Standort der ehemaligen Eggenwiler Kläranlage in der Nähe der Reuss geplant. Marc Ribolla 13.04.2022, 05.00 Uhr

Dieser Teil der ehemaligen ARA Eggenwil wird einer ökologischen Aufwertung unterzogen. Marc Ribolla

Noch ist es einfach eine normale grüne Wiese mit kurzem Gras und ohne spezielle Bepflanzung. Doch schon in ein paar Wochen wird sich die Grünfläche auf dem Areal der ehemaligen Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Eggenwil in ein Naturparadies verwandeln.