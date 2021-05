Türkisches Fast Food Dürüm aus Seitan und Cappuccino mit Hafermilch – jetzt hat auch Wohlen seinen «Veganer» Wo vorher der Chicorée Kleider verkaufte, serviert Turac Aslan seit Anfang Mai vegane Speisen und Getränke. So hat Wohlen an der Zentralstrasse 11 mit dem «Vegano» sein erstes veganes Bistro erhalten. Nur beim Kaffeerahm scheinen die Freiämter noch keine Kompromisse eingehen zu wollen. Andrea Weibel 15.05.2021, 05.00 Uhr

Turac Aslan hat in Wohlen Anfang Mai das «Vegano» eröffnet. Dort verkauft er türkisches Fast Food, aber alles vegan. Britta Gut (11. Mai 2021)

Darauf haben nicht nur eingefleischte Veganer lange gewartet: Endlich hat auch Wohlen einen «Veganer». Auf der Speisekarte stehen spannende Namen wie Cigköfte, Borani und Saksuka, aber auch Döner, Burger und Nuggets gibt es hier – nur eben alles ohne tierische Inhaltsstoffe. Letzteres mag einzelne Kunden abschrecken, das weiss der Inhaber Turac Aslan. Doch sein Ziel ist es, so lecker zu kochen, dass auch Nichtveganer nichts auf dem Teller vermissen.

Am 3. Mai hat der gebürtige Türke, der diese Woche seinen 50. Geburtstag gefeiert hat und seit 26 Jahren in der Schweiz lebt, sein neues Restaurant an der Zentralstrasse 11 direkt neben dem Manor eröffnet. Dort, wo bisher Chicorée Kleider verkaufte. Obwohl er wegen Corona noch keine Gäste drinnen, sondern nur im Aussenbereich bewirten darf, ist er positiv überrascht: «Vor allem am Wochenende waren viele Leute hier, haben Kaffee getrunken, aber auch bei mir gegessen.» Er kann berichten:

«Sie waren neugierig auf das neue Lokal und das vegane Essen. Ich habe fast ausschliesslich positives Feedback erhalten.»

Derzeit bietet das «Vegano» sechs Hauptspeisen, die je nach Laune ergänzt werden können. Bald sollen aber neue Rezepte folgen. Britta Gut (11. Mai 2021)

Das freut ihn umso mehr, weil er selber sehr hinter veganem Essen steht, obwohl er erst seit zwei Jahren Vegetarier ist. Aber wie kommt ein Türke, dessen Eltern Bauern waren und selber Kühe hatten, dazu, in Wohlen ein veganes Lokal zu eröffnen?

Der Name war sofort klar: «Komm, gehen wir zum Vegano!»

Vor 26 Jahren begann Aslan als Reinigungskraft in einem Restaurant in Basel seine Karriere in der Gastronomie. Er erzählt die klassische Geschichte: Er hat sich hochgearbeitet, wurde Tellerwäscher, später Pizzaiolo und hat am Ende sein eigenes Restaurant im Reusstal Center in Mellingen geführt. Ende Oktober 2019 verlängerte Coop wegen eines Umbaus den Mietvertrag jedoch nicht.

Turac Aslan hat in Wohlen Anfang Mai das «Vegano» an der Zentralstrasse 11 eröffnet; dort verkauft er türkisches Fast Food, aber vegan. Britta Gut (11. Mai 2021)

Doch der einfallsreiche Gastronom verlor nicht den Mut. Er erinnert sich: «Auch durch Internetrecherchen habe ich gemerkt, dass gesunde, vegetarische und vegane Kost absolut im Trend liegt. Da ich selber ebenfalls dahinter stehen kann, kam mir die Idee, ein veganes Restaurant zu eröffnen.» Lachend fügt er hinzu:

«Der Name war sofort klar. Ich stellte mir vor, wie die Leute sagen würden: ‹Komm, gehen wir zum Vegano!›»

Das leer stehende Lokal habe ein Freund entdeckt und ihm Bescheid gegeben. «In Wohlen gibt es viele Restaurants und Take-aways. Aber ein veganes Restaurant fehlte noch», findet Aslan.

«Die Zukunft wird noch viele feine Rezepte bringen»

Neben dem veganen Essen ist ihm auch der Hintergrund der veganen beziehungsweise naturnahen Bewegung wichtig. «Ich weiss noch, wie meine Mutter die Kühe von Hand gemolken hat. Sie war nahe am Tier. Heute gibt es Melkroboter und grosse Schlachthäuser. Ich möchte das nicht weiter unterstützen. Aber ich möchte dennoch, dass die Leute gut essen können und nicht das Gefühl haben, auf etwas verzichten zu müssen.»

Im Moment bietet er jeden Tag ein Menu an. Zudem gibt es sechs Hauptgerichte, die mit Saucen und Salaten frei wählbar angereichert werden können. «Nur Cigköfte, also Bulgur und Kräuter, kann nicht abgeändert werden», sagt er, und man spürt den Stolz des Kochs. «Das muss original sein, denn sonst würde man nur die Sauce schmecken, das wäre schade.»

Turac Aslan zeigt Alternativen für das klassische Kebabfleisch, das sind z.B. Seitanschnetzel, Kichererbsen oder Jackfruit. Britta Gut (11. Mai 2021)

Er probiert immer neue Rezepte aus und möchte die Speisekarte möglichst bald erweitern. «Die Zukunft wird noch viele tolle Rezepte in mein Restaurant bringen», verspricht er. Als Dessert bietet er derzeit einzig ein Tiramisu an. «Auch da habe ich noch viele Ideen, aber im Moment bin ich alleine in der Küche und habe erst eine Angestellte, die am Morgen serviert, da fange ich lieber klein an und baue später aus.» Eine Angestellte für den Mittagsservice sucht er übrigens noch.

Auch hat er momentan von montags bis sonntags durchgehend geöffnet. «Die Leute sollen erst einmal entdecken können, was es hier alles Feines gibt. Danach kann ich immer noch einen freien Montag einlegen.»

Vielleicht kommen bald die veganen Gipfeli zum Kafi

Seine drei Kinder sind sich nicht ganz einig, was das neue Lokal des Vaters betrifft. «Mein mittlerer Sohn ist 16 Jahre alt und begeistert von der Idee. Mein ältester Sohn dagegen ist 21, isst sehr gerne Fleisch und versteht überhaupt nicht, was das soll», berichtet Aslan mit einem Lächeln. «Aber ich bin der Beweis: Seit ich mich seit zwei Jahren vegetarisch ernähre und auch auf gesunde Ernährung achte, habe ich viel Gewicht verloren und fühle mich richtig fit.» Dass er sich schon bald vegan ernähren könnte, schliesst er überhaupt nicht aus.

Veganes Cigköfte auf einer Basis von Couscous und Bulgur. Britta Gut (11. Mai 2021)

Und auch, was seine Speisekarte angeht, hat er noch viele Ideen:

«Derzeit bin ich mit lokalen Bäckereien im Gespräch. Ich wünsche mir morgens vegane Gipfeli zum Kaffee.»

Und wer sich fragt, warum er das Tiramisu – ganz unökologisch – in Plastikbehältern anbietet, dem antwortet der neue Wohler Gastronom aufrichtig: «Wegen Corona gehen die meisten Desserts momentan als Take-away raus, darum stelle ich sie direkt in den Take-away-Plastikbehältern kühl. Aber auch das will ich unbedingt noch ändern und bin auf der Suche nach einer Alternative zum Plastik.»

Hummusbrot, getoppt mit speziell zubereiteten Kichererbsen und Jack-Fruit-Fleischersatz. Britta Gut (11. Mai 2021)

Wie sich selber muss er aber auch die Kundschaft teilweise erst an die vegane Idee gewöhnen. Einen Cappuccino mit Hafermilch kann er beispielsweise sehr empfehlen. «Aber ich weiss, dass einige Leute halt einfach ihr Rähmli zum Kafi möchten. Das ist die Ausnahme, die ich derzeit noch mache», berichtet er gut gelaunt.

