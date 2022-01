Tele M1

Drohbrief Trychler in Rottenschwil erhalten anonym böse Post – «wir sind keine Freiheitstrychler» In Rottenschwil bekommen Josef Stadelmann und seine Trychlergruppe Rottenschwil einen anonymen Drohbrief. Darin werden die Trychlerglocken als Todbringer bezeichnet. 23.01.2022, 21.43 Uhr

Geselliges Schweizer Brauchtum – das bedeutet das Trycheln der Trychlergruppe Rottenschwil. Lautstarke Kritik an der Coronapolitik, das ist das Bild, das die Freiheitstrychler an den Coronademonstrationen repräsentieren. Dass diese beiden Gruppen nicht das Gleiche sind, haben aber offenbar noch nicht alle begriffen.

Die Trychler-Gruppe Rottenschwil hat nichts mit den Freiheitstrychlern zu tun. zvg

Das beweist ein Brief, der anonym an die Trychlergruppe Rottenschwil geschickt wurde. «Trychler sind Todesboten, Trychlen sind Todesglocken. Impfgegner sind Mörder», steht in dem Brief.

Josef Stadelmann, Mitglied der Trychlergruppe, zeigt sich gegenüber Tele M1 überrascht und verwirrt: «Wir wissen nicht, was der Verfasser uns damit sagen möchte. Wenn er möchte, kann er vorbeikommen und uns die Fragen stellen oder mit uns reden. Wir können das alles bei einem Bier besprechen.»

Denn mit den Freiheitstrychlern hat die Rottenschwiler Gruppe gar nichts am Hut. Die Adresse der Gruppe hat der anonyme Schreiber wohl aus dem Internet. Stadelmann macht sich Gedanken um den Brief, denn: «Ich weiss ja nicht, was der sonst noch vor hat, wenn der uns im Brief schon so bedroht.»

Böses Blut muss der Verfasser oder die Verfasserin nicht fürchten. Die Rottenschwiler Trychler stellen klar, dass sie mit dem Schreiben nicht zur Polizei gehen. Sie wollen das Ganze lieber bei einem persönlichen Gespräch klären. Und er betont noch einmal: «Wir sind keine Freiheitstrychler.»

(red/ArgoviaToday)