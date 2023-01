Projekt zur Belebung der Bünz liegt in Dottikon jetzt auf

Dottikon/Hendschiken Für Fische und Menschen soll es erholsamer werden: Projekt zur Belebung der Bünz liegt jetzt auf Der Kanton Aargau plant bekanntermassen die Revitalisierung der Bünz im Gebiet von Dottikon. Bis 2025 soll der Naherholungs- und Erlebniswert des Baches gesteigert werden. Die Projektvorlage liegt nun öffentlich auf. Marc Ribolla 28.01.2023, 05.00 Uhr

Hier in der Nähe des Parks Bünzhalde soll der Zugang zum Bach erleichtert werden. Bild: Marc Ribolla

Über ein Jahrhundert ist es her, dass die Bünz im Gebiet von Dottikon in ein «Korsett» gedrängt worden ist. Mit der damaligen Begradigung und Kanalisierung griff der Mensch in den Gewässerlauf ein und verursachte mit diesen Veränderungen nicht wieder rückgängig zu machende Schäden. Der Kanton Aargau plant deshalb die Revitalisierung der Bünz mit hoher Priorität.

Das Projekt zur Belebung und Umgestaltung des Baches ist in den vergangenen knapp drei Jahren vom Ingenieurbüro Hunziker, Zarn & Partner AG in Aarau im Auftrag des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) im Detail ausgearbeitet worden. Schon im Mai 2022 wurde es an einer Infoveranstaltung der Dottiker Bevölkerung im Grundsatz präsentiert. Die Gmeind genehmigte dann im November auch einen Anteil von 472'000 Franken an den Baukosten von rund 2,4 Millionen Franken.

Die Bünz im heutigen kanalisierten Zustand im Bereich des Bünzwegs beim Werkhof. Bild: Marc Ribolla

Nun geht das Projekt, das eine Länge von 1,2 Kilometern zwischen Tennisplatz und Hendschikerbrücke umfasst, in die nächste Phase. Die Pläne, der Landerwerbsplan und die Landerwerbstabelle liegen noch bis 14. Februar auf den Gemeindeverwaltungen von Dottikon und Hendschiken auf.

Letztere Gemeinde ist betroffen, weil ein kleiner Anteil des Revitalisierungsprojekts auch auf Hendschiker Gebiet liegt. Das Dottiker Projekt knüpft bachaufwärts an die schon vor acht Jahren aufgewertete Strecke bei Hendschiken an.

Durchgängigkeit ist das prioritäre Ziel

Im 78 Seiten starken technischen Bericht sind die Ziele der Revitalisierung erläutert. «Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bünz ist das prioritäre Ziel des Projektes», heisst es darin. Vor allem in Bezug auf Fische wie die Forelle.

Deshalb soll bei der Tieffurtmühle das Wehr zurückgebaut werden. Bei der baufälligen Tieffurtbrücke ist ein Neubau geplant. In einer Referendumsabstimmung wird das Dottiker Stimmvolk am 18. Juni über den Kredit von 500'000 Franken für deren Ersatz befinden müssen.

Eine Schwierigkeit des Projekts besteht darin, dass der Bach in Dottikon das Zentrum des Dorfes durchquert und der zur Verfügung stehende zusätzliche Platz begrenzt ist.

Deshalb ist die Ausgangslage gemäss dem technischen Bericht klar: «Die Revitalisierung soll also innerhalb des zur Verfügung stehenden Gewässerraums einen möglichst guten Kompromiss zwischen natürlichem Gewässer, der Gewässernutzung und dem Hochwasserschutz finden.» Dennoch ist Landerwerb nötig. Total möchte der Kanton knapp 10'200 Quadratmeter von Dritten kaufen.

Schaffung von naturnahen Habitaten für Amphibien

Weitere Ziele sind die Wiederherstellung eines natürlichen Fliessgewässerverhaltens, die Absenkung der Wassertemperaturen in den Sommermonaten, beispielsweise durch Verbesserungen bei der Beschattung durch die Ufervegetation. Wichtig ist gemäss dem BVU auch die Schaffung von naturnahen Habitaten entlang der Bünz für Amphibien, Reptilien, Vögel und Libellen.

So könnte sich der umgestaltete Park Bünzhalde nach der Revitalisierung präsentieren. Bild: zvg

Eine markante Aufwertung bringt die Revitalisierung auch der Bevölkerung. Der Zugang zum Bach und die Naherholungsqualität wird im Bereich des Parks Bünzhalde stark verbessert.

«Da die Bünz nicht mehr ein heimtückischer Stausee mit steilen Ufern ist, soll sie neu nicht nur optisch, sondern auch mit allen anderen Sinnen erlebbar sein», wird im technischen Bericht ausgeführt. Teil der dortigen Umgestaltung sind beispielsweise Findlinge im Wasser. «So wird eine Querung der Bünz hüpfend von Stein zu Stein möglich sein», heisst es.

Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Hauptarbeiten im Frühling 2024 beginnen. Schon im Herbst 2023 sind dazu gewisse Vorbereitungsarbeiten vorgesehen, wie Abfischen oder Wehrrückbau.