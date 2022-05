Wieso aus dem Kamin der Firma Dottikon ES violetter Rauch stieg

Dottikon Violetter Rauch aus dem Kamin: Was war los in der Pharmafabrik Dottikon ES? Am Sonntagmorgen stieg violetter Rauch aus dem Kamin der Pharmafabrik Dottikon ES. Die Verantwortlichen erklären, was hinter diesem Phänomen steckt. 09.05.2022, 14.27 Uhr

«Pinker Rauch aus dem Kamin der Dottikon ES: Muss das so sein?», fragte sich am Sonntagmorgen eine Userin auf Twitter. Kurz nach 11 Uhr trat nämlich beim Kamin der Abfallverwertungsanlage in Dottikon kurzzeitig eine violette Verfärbung der Abluft auf, wie das Pharmaunternehmen von Markus Blocher auf Anfrage bestätigt.