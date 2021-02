Dottikon Eingeschlagene Scheiben, abgeknickte Bäume, Sprayereien: Jetzt greift die Gemeinde erneut gegen Vandalismus durch In Dottikon haben die Sachbeschädigungen an öffentlichem wie auch privatem Eigentum in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. Nun setzt die Gemeinde wie bereits früher auf Patrouillen einer privaten Sicherheitsfirma. Marc Ribolla 25.02.2021, 05.00 Uhr

Sprayereien am Gebäude des Dottiker Wasserpumpwerk Tieffurt Ende Januar. zvg

Vor rund einem Monat gab die Dottiker Gemeindeverwaltung in ihren offiziellen Mitteilungen der Bevölkerung eine kleine Geschichtslektion. In Bezug auf den historischen Hintergrund des germanischen Volks der Vandalen. Erklärend schrieb die Behörde mit bitterem Humor: «Offensichtlich tauchte nun wieder eine Gruppe von Vandalen in Dottikon auf. Unbekannte treiben seit einiger Zeit ihr Unwesen in der Gemeinde.»

Vandalen haben in Dottikon im Januar mehrere junge Bäumli umgeknickt. Bild: zvg

Beispielsweise seien jüngst mehrere frischgepflanzte Jungbäume abgeknickt und zerstört worden. Spuren der Verwüstung hinterliessen auch eingeschlagene Scheiben beim Schulhaus oder mehrfach aus dem Betonsockel gerissene und in den Weiher geworfene Abfallkübel, wie die Gemeinde weiter erklärte.

Die Situation hat sich seither nicht zum Besseren verändert. Deshalb legt der Gemeinderat Dottikon nun nach. Und ergreift zusätzliche Massnahmen. Es habe ein Ausmass angenommen, dass erneut dazu zwinge, eine private Sicherheitsfirma mit Patrouillendiensten zu beauftragen.

Sprayereien verursachen Kosten

Dies wird die Firma Pampasus aus Mägenwil sein, die bereits Erfahrungen in Dottikon gemacht hat. Sie patrouillierte bereits 2019 und auch 2020 während einiger Monate in der wärmeren Jahreszeit an neuralgischen Stellen im Dorf. Gemeinderat Patrick Keller sagt zur AZ:

«Im vergangenen Herbst dachten wir dann, wir können es wieder lassen mit den Patrouillen. Das scheint nun nicht der Fall zu sein.»

Der Sicherheitsvorsteher Dottikons erwähnt als einer der Vorfälle auch Sprayereien am Gebäude des Wasserreservoirs Tieffurt Ende Januar. Diese sind zwar mittlerweile wieder entfernt, doch «sie verursachen Kosten und sind sehr mühsam zum runterkratzen», erklärt Keller.

Den erneuten Einsatz des Sicherheitsdienstes möchte die Gemeinde auf keinen Fall als Misstrauensvotum gegenüber der Regionalpolizei werten, die ihre Aufgaben in diesen Coronazeiten gut mache. Vielmehr soll es eine Ergänzung sein. Eingesetzt werden die Patrouillen grösstenteils an Feiertagen und am Wochenende.

«Von einem Hotspot zu sprechen, wäre vermessen»

Die Kosten für den Patrouillendienst sind wie in den Vorjahren im ordentlichen Budget Dottikons enthalten, das die Gemeindeversammlung genehmigt hat. Der Betrag 2021 beträgt 12'000 Franken. Gemeinderat Keller sagt dazu:

«Diese Summe ist im Prinzip für Einsätze in der Grössenordnung ab Ostern bis zu den Herbstferien gedacht. Da wir nun schon früher beginnen, dürfte es eine leichte Budgetüberschreitung geben.»

Die auffälligsten Orte sind gemäss Keller das Schulhaus Risi, wo es ebenfalls Sprayereien gab oder das Forsthaus und ein, zwei weitere Örtlichkeiten im Zentrum. «Von einem grösseren Hotspot, wie es zum Beispiel der Bahnhof Wohlen ist, zu sprechen, wäre aber im Falle Dottikons vermessen», so Keller. Gemäss den Berichten vom Vorjahr treffen die Mitarbeitenden bei den Patrouillen zu 99 Prozent auf friedliche Zusammenkünfte von Jugendlichen oder älteren Personen im Rahmen der Coronaregeln.

Sprayereien gabs auch beim Schulhaus Risi. zvg

Trotzdem passieren die Vandalenakte. Ohne dass man die Verursacher in flagranti erwischen oder eruieren und bestrafen kann. Deshalb möchte der Dottiker Gemeinderat die Bevölkerung sensibilisieren und ruft dazu auf, «mit wachem Ohr und geschärftem Blick auf die nähere Umgebung zu achten».

Auch Villmergen setzt auf die Firma Pampasus

Ein Blick in ausgewählte andere Freiämter Gemeinden zeigt ein unterschiedliches Bild. Auch in Dottikons Nachbargemeinde Villmergen setzt man beispielsweise auf die Dienstleistung der Firma Pampasus. Sie ist vor allem an den Wochenenden unterwegs.

Keine privaten Sicherheitsfirmen haben hingegen Merenschwand, Sins oder Muri im Einsatz. In Wohlen gilt dies auch bezüglich Vandalismus und Littering, doch die Kommunikationsstelle erklärt: «Ein Anbieter wurde mit der Aufgabe der Kontrolle des ruhenden Verkehrs beauftragt. Dieser ist täglich im Einsatz.»