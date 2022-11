Dottikon investiert viel Geld in die Revitalisierung der Bünz

Dottikon Tieffurtbrücke wird autofrei: Stimmbevölkerung bewilligt den umstrittenen Neubau Die Einwohnergemeinde von Dottikon stimmte am Freitagabend dem Kredit für das Revitalisierungsprojekt der Bünz zu. Der Ersatz der Tieffurtbrücke sorgte bereits im Vorhinein für Diskussionsstoff und für eine lange Debatte an der Versammlung. Die Anwesenden entschieden aber eindeutig. Laura Koller Jetzt kommentieren 20.11.2022, 16.32 Uhr

An der Gemeindeversammlung nehmen 158 Stimmberechtigte teil. Laura Koller

«Ich stehe hier mit meinem ersten Geschäft als Gemeinderat, ein heisses Thema», so eröffnete Gemeinderat Laurenz Meier die Beratung über den Ersatz der Bünzbrücke Tieffurt an der Gemeindeversammlung am Freitagabend. Deshalb wünsche er sich eine offene, ehrliche Diskussion, wie es sich für eine Demokratie gehört.

Die 158 anwesenden Stimmbürgerinnen und -bürger nahmen diese Bitte ernst. Sie debattierten das vorgeschlagene Projekt, eine neue Stahlbetonbrücke für den Langsamverkehr, gut eine Stunde lang.

Gemeinderat Laurenz Meier stellt zum ersten Mal selbst Geschäfte vor. Der Kredit über den Neubau der Tieffurtbrücke war umstritten. Laura Koller

Meier erklärte, dass die 1926 erbaute Brücke im Zuge der Bünzrevitalisierung nicht bleiben kann, weil sie zu kurz wäre für das neue Bachbett. Ausserdem sei die Brücke in einem schlechten Zustand. Er sagte:

«Die neue Brücke ist ein Entscheid für die Zukunft, für die nächsten fünfzig bis hundert Jahre.»

Sie soll aber nur den Fussgängern und Fahrrädern gehören. Das passt in das Naherholungskonzept, welches die Gemeinde für das Gebiet vorsieht. Weil in Dottikon die Bünz revitalisiert werden soll und das Tieffurtwehr zurückgebaut wird, will der Gemeinderat diese Projekte zusammen umsetzen.

Die Bevölkerung fürchtet sich vor zusätzlichem Verkehr im Dorfkern

Viele langjährige Anwohnende aus den umliegenden Quartieren meldeten sich zu Wort. Manche warnten vor dem zusätzlichen Verkehr im Dorfkern, falls die Brücke für Autos gesperrt wird. Dies besonders in Hinsicht auf die Schulwegsicherheit. Andere befürchteten, dass es vermehrt zu heiklen Verkehrssituationen auf der engen Tieffurtstrasse und -brücke kommt, falls die Brücke weiterhin befahren werden darf.

In einem waren sich aber viele Dottikerinnen und Dottiker einig: Die Diskussion über die konkrete zukünftige Verkehrssituation hat gefehlt. Ein Bürger sagte:

«Hier wurde zu wenig vorbereitet. Die Planung muss mehr ins Detail gehen.»

Aus dem Publikum kam der Vorschlag, die Brücke mit einem Fahrverbot zu belegen mit einer Zufahrtserlaubnis für Anwohnende. Da gemäss Gemeindeammann Polentarutti aber je nach Zählung und Definition bis zu 500 Haushalte als Anwohnerinnen und Anwohner bezeichnet werden könnten, sei dies eine schwierige Regelung.

Rückweisungsantrag wird abgelehnt

Ein Bürger stellte einen Rückweisungsantrag für das Projekt und den damit verbundenen Kredit von 500'000 Franken. Er verlangte, dass der Gemeinderat das Konzept überarbeitet, sodass die Brücke auch vom motorisierten Verkehr genutzt werden kann.

Trotz langer Debatte wurde der Rückweisungsantrag mit 81 Stimmen abgewiesen und der originale Antrag wurde mit 90 Stimmen angenommen. Polentarutti versicherte daraufhin, dass der Gemeinderat bezüglich der Verkehrssituation wieder das Gespräch mit der Bevölkerung und den Anwohnenden suchen werde.

Revitalisierte Bünz soll Naherholungsgebiet werden

Damit steht auch der geplanten Bünzrevitalisierung nichts mehr im Weg. Für dieses Projekt wurde an der Gmeind über einen Kredit von 472'000 Franken abgestimmt. Über die Details informierte der Gemeinderat bereits an einer Infoveranstaltung im Mai. Der Plan ist, die Bünz vom Tennisplatz bis zu Tieffurtmühle ökologisch aufzuwerten.

Gemeindeammann Roland Polentarutti erklärt, in welchen Flussabschnitt die Bünz revitalisiert werden soll. Laura Koller

Diese Revitalisierung schliesst an die vor acht Jahren bearbeitete Strecke in Hendschiken an und hat in den kantonalen Plänen höchste Priorität. Damit soll ein wertvoller Lebensraum für diverse Tierarten geschaffen werden. Deshalb muss Dottikon nur einen Teil der Gesamtkosten von 2.4 Millionen Franken selbst bezahlen. Der Bund subventioniert das Projekt mit 1,6 Millionen Franken und der Kanton gibt 335'200 Franken dazu.

Die Gemeinde hat sich vorgenommen, damit auch einen Naherholungsraum für die Dorfbevölkerung zu schaffen. In der Nähe des Altersheims soll eine Kanzel geschaffen werden, ausserdem soll der Fluss über eine breite Steintreppe zugänglich sein.

Ein Bürger fragte, ob daraus ein Naturschutzgebiet wird. Polentarutti versicherte, die Nutzung sei das Ziel:

«Die Leute aus dem Dorf sollen die Bünz erleben können.»

Das überzeugte die anwesende Stimmbevölkerung, sie stimmten dem Kredit mit einer grossen Mehrheit zu. Der dritte Kreditantrag in der Höhe von 840'000 Franken für die Sanierung des Heuerwegs wurde ebenfalls angenommen.

