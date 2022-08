Adrian Meyer kritisiert die Revitalisierung der Bünz bei Dottikon

Dottikon Revitalisierung der Bünz scheidet die Geister: Tierarzt Adrian Meyer macht sich für Vögel und Insekten stark Tierarzt Adrian Meyer möchte, dass den Lebensräumen bestimmter Vogelarten und der Insekten bei der Revitalisierung der Bünz in Dottikon mehr Augenmerk geschenkt wird. Er befürchtet nämlich, dass diese nach der Revitalisierung 2025 ganz verschwinden werden. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Adrian Meyer möchte, dass mehr stille Gewässer geplant werden entlang der Bünz. Nathalie Wolgensinger

«Schauen Sie sich um, hier ist es doch wie am Ufer des Amazonas», sagt Adrian Meyer begeistert. Er steht etwas oberhalb der Dottiker Tieffurtbrücke. Mit etwas Fantasie wähnt man sich tatsächlich in Südamerika und nicht im tiefsten Freiamt. Möglich macht dies das Wehr bei der Tieffurtmühle. Es staut die Bünz weit zurück. Der Fluss ähnelt auf diesem Abschnitt dann auch eher einem Stausee als einem Fliessgewässer.

Diese Tatsache treibt Adrian Meyer um. Der Kanton will die Bünz bis 2025 auf diesem Abschnitt neu beleben. In den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Bünz begradigt und in einen Kanal umgelegt. Diesen Eingriff in die Natur will man mit der Revitalisierung korrigieren. Im Mai dieses Jahres lud die Gemeinde Dottikon und der Kanton zur Infoveranstaltung ein. Hier erfuhren Interessierte, was im Detail geplant wird.

Die Revitalisierung verändert die Fliessgeschwindigkeit der Bünz

Das Gebiet zwischen dem Dottiker Tennisplatz und der Hendschikerbrücke ist das letzte Puzzleteil im Bünzlauf, das noch nicht revitalisiert wurde. Daran stört sich Adrian Meyer nicht. Er kritisiert aber am vorliegenden Projekt, dass keine grösseren Feuchtgebiete mit ruhigen Gewässern geplant sind.

Das Schilf am Ufer entlang ist ein wichtiger Rückzugsort für Enten und Insekten. Nathalie Wolgensinger

Diese brauche es aber, damit Teichhühner, Eisvogel und Gänsesäger brüten können. Er sagt: «Durch den Rückstau ist in diesem Bünzabschnitt ein Feuchtbiotop entstanden, das Lebensraum für diese Tiere bietet. Nach der Revitalisierung wird die Bünz hier nicht mehr gestaut, sie fliesst.»

Er befürchtet, dass danach ein Rinnsal entsteht, das zwar einen idealen Lebensraum für einige Fischarten darstellt, für die Vögel und viele Insekten aber kein Daheim mehr bieten wird. Die Insekten wiederum sind die Nahrungsgrundlage für die Schwalben und Fledermäuse, die in der Nachbarschaft der Bünz leben.

Das Wehr bei der ehemaligen Mühle in der Tieffurt soll entfernt werden. Nathalie Wolgensinger

Er sagt: «Ich gehe regelmässig mit meinem Hund hier spazieren. Ich habe in diesem Gebiet 62 Vogelarten gezählt.» Er beobachtete in den letzten Jahren, dass sich mehrere Paare der Gänsesäger, einer Entenart, die der begeisterte Ornithologe sonst nur am Flachsee oder Klingnauer Stausee zu Gesicht bekommt, angesiedelt haben.

Beim Kanton ist man offen für Inputs

Die Pläne des Kantons sehen vor, dass man auf der Höhe des Dottiker Tennisplatzes der Bünz auf einer Fläche von 37 Metern Platz gibt, um mäandrieren zu können. Das, so findet Meyer, sei jedoch bloss ein Tropfen auf den heissen Stein und werde den verlorenen Lebensraum nicht wett machen.

Ein Gänsesägerweibchen mit seinen Küken. Adrian Meyer

Umweltingenieur Leonardo Rumpf ist Projektleiter beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Er bedauert, dass sich Adrian Meyer nicht mehr bei ihm meldet. Er habe am Informationsabend mit Meyer darüber diskutiert und seine Bereitschaft zu einem Austausch signalisiert. Er sagt:

«Wir sind auf Inputs aus der Bevölkerung angewiesen und sind immer offen für Gespräche.»

Er erinnert ausserdem daran, dass man mit der Aufhebung des Wehrs einen künstlich geschaffenen Zustand aufhebe und mit der Revitalisierung die natürlichen Verhältnisse wiederherstelle. Zwar sei der Lebensraum nach dem Eingriff bestimmt nicht mehr derselbe wie vorher, er zählt in diesem Fall aber auf die Anpassungsfähigkeit der Tiere.

Ein Teichhuhn mit seinem Jungen. Die Tiere nisten im Schilf. Nach der Revitalisierung steht ihnen dieses nicht mehr zur Verfügung. Adrian Meyer

Der Eingriff sorge zudem für einen besseren Hochwasserschutz. Und die Bevölkerung profitiert insofern, als auf der Höhe der Parkanlage Sitzstufen am Rand und Steine im Wasser geplant sind. Diese machen die Bünz aktiv erlebbar.

Das Projekt soll bis Ende 2023 fertig ausgearbeitet sein, der Spatenstich ist für 2024 vorgesehen. 2025 soll Dottikon dann seine revitalisierte Bünz bekommen.

