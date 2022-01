Dottiker befürchten Mehrverkehr wegen Post-Neubau in Villmergen

Dottikon Mehr Lastwagenverkehr fürs Nachbardorf: Neues Post-Logistikzentrum in Villmergen macht Dottiker Bewohnern Sorgen Was die Post in Villmergen plant, beschäftigt auch die Nachbardörfer. Bruno Gisi aus Dottikon wies letzte Woche in einem Leserbrief darauf hin, dass der Neubau direkte Auswirkungen auf den Verkehr in Dottikon hat. Was denken die Dottikerinnen und Dottiker darüber? Nathalie Wolgensinger (Text) und Verena Schmidtke (Umfrage) 18.01.2022, 05.00 Uhr

Am Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon staut sich der Verkehr über Mittag, morgens und abends schon heute bis weit ins Dorf hinein. Einwohner befürchten, dass das mit dem neuen Post-Logistikzentrum noch schlimmer wird. Andrea Weibel

Es soll das grösste Güterlogistikprojekt der Post werden: In Villmergen plant der gelbe Riese einen Neubau auf 55'000 Quadratmetern Fläche. Dieser soll vor allem Lagerräume beinhalten und fünfmal grösser werden als das bestehende Gebäude an der Allmendstrasse 8. Aber auch dieses soll ausgebaut werden. Die Post investiert dafür 120 Millionen Franken.

Es versteht sich von selbst, dass dieser Erweiterungsbau auch für Mehrverkehr sorgen wird. Die Post geht davon aus, dass das die Villmerger Bevölkerung aber nicht tangieren sollte. Pressesprecherin Nathalie Dérobert kommentiert: «Weil das Logistikzentrum ausserhalb des Dorfzentrums von Villmergen liegt, sollten die Einwohnerinnen und Einwohner vom zusätzlichen Verkehr nicht übermässig gestört werden.»

Dem Baugesuch angefügt ist ein Umweltverträglichkeitsbericht, der nach Erstellung des Baus 600 Fahrten pro Tag prognostiziert. Wobei ein grosser Teil dieser Fahrten auf die Angestellten zurückzuführen sei, die mit ihren Autos zur Arbeit fahren, hält der Bericht fest.

Der Mehrverkehr trifft nicht Villmergen, sondern Dottikon

Die Gemeinde Villmergen werde also wenig vom Mehrverkehr spüren. Das Industriegebiet Allmend befindet sich weitab des Wohngebietes und die Zubringerstrasse führt direkt zur Kantonsstrasse. Doch dies ist des Pudels Kern: Nicht Villmergen wird den zusätzlichen Lastwagenverkehr zu spüren bekommen, sondern das Nachbardorf Dottikon.

Leserbriefschreiber Bruno Gisi aus Dottikon befürchtet, dass ein Grossteil des Mehrverkehrs auf Dottikon abfallen wird. Er schreibt: «Druck und Belastung steigen weiter und die 25 Einmündungen in die Bahnhof-, die Othmarsinger- und Wohlerstrasse werden weiter bestraft.»

Eine Umfrage der AZ ergab, dass das Vorhaben der Post noch nicht bis zu allen Einwohnerinnen und Einwohnern durchgedrungen ist. Die meisten waren jedoch der Meinung, dass die Gemeinde schon jetzt unter dem Durchgangsverkehr leide.

Immer wieder wurden die Kinder erwähnt, die für ihren Schulweg ins Hübelschulhaus die vielbefahrene Othmarsingerstrasse und die Sternenkreuzung überqueren müssen. 2019 forderte denn auch eine Petition von besorgten Eltern, dass die Sternenkreuzung sicherer wird.

Der Dottiker Gemeinderat will verhandeln

Gemeindeammann Roland Polentarutti weiss um den Leidensdruck in seiner Gemeinde, was den Verkehr betrifft. Er sagt:

«Wir werden ganz bestimmt das Gespräch mit den Verantwortlichen der Post suchen und gemeinsam schauen, ob es eine Lösung gibt, die nicht zu Lasten von Dottikon ausfällt.»

Der Gemeindeammann hat auch schon eine Idee, wie das Problem gelöst werden könnte. «Ideal wäre, wenn man die Lastwagenfahrer anweisen könnte, dass sie via Bünztalstrasse zum Autobahnzubringer in Lenzburg fahren und nicht via Dottikon zu jenem in Mägenwil.»

Ob er damit durchdringen wird, wird sich weisen. Fest stehe aber bereits jetzt, dass die Gemeinde Dottikon keine rechtlichen Schritte gegen das Bauvorhaben einleiten werde.

Umfrage: Befürchten Sie mehr Verkehr in Dottikon wegen des neuen Post-Logistikzentrums in Villmergen?

Petra Hofer, 47, Dottikon, Pflegefachkraft

Die Verkehrssituation im Ort finde ich stellenweise schwierig, besonders zur Mittagszeit. Ich vermute, viele Navis wählen die Strecke von der Autobahn aus durch Dottikon, da sie kürzer ist. Wirtschaftlich ist die Vergrösserung des Logistikzentrums wichtig. Aber gerade in Bezug auf Kinder sollte man ein Auge auf die Sicherheit haben.

Mirta De Meo, 47, Dottikon, Reinigungsfachkraft

Wir haben vier Kinder, das älteste ist 19 Jahre alt. Seit dessen Kindheit haben Lastwagen- und Autoverkehr stetig zugenommen. Ich finde vor allem die Ampel zum Schulhaus Hübel problematisch für die Schulkinder und sicher auch stressig für die Autofahrer. Meine Tochter wurde dort einmal fast angefahren.

Giovanni Sgariglia, 33, Dottikon, Tiefbau/Lastwagenchauffeur

Wir wohnen seit fünf Jahren in Dottikon, in einer Strasse, in der nur Tempo 30 erlaubt ist. Der Verkehr hier ist in Ordnung. Ich arbeite in Zürich, da ist die Situation schlimmer. Als problematisch sehe ich aber den Schulweg der Kinder in Dottikon, besonders der Weg zum Schulhaus Hübel ist da schwierig.

Dejan Kostovski, 47, Dottikon, Maschinenmonteur

Mit dem Ausbau des Logistikzentrums könnte der Verkehr noch mehr wachsen. Das Verkehrsproblem wurde natürlich auch schon an der Gmeind besprochen, die Meinungen sind aber unterschiedlich. Gerade die Ampelschaltung an der Othmarsingerstrasse zum Schulhaus Hübel ist für Schulkinder aber gefährlich.

Sanja Mihajlova, 41, Dottikon, in Pflegehelferin-Fortbildung

Der Verkehr im Ort stört mich wenig, obwohl wir recht nah an einer sehr befahrenen Strasse wohnen. Als meine Kinder jünger waren, habe ich sie zur Schule begleitet. Die Ampel an der Othmarsingerstrasse bereitet mir Sorgen. Bis die Kinder neun Jahre alt sind, ist es sicher besser, sie nicht alleine zur Schule zu schicken.