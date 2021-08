Dottikon Kollision zwischen Mofa und Velo – 12-Jährige leicht verletzt Auf der Hembrunnstrasse in Dottikon stiess ein Mofalenker mit einer Fahrradlenkerin zusammen. Letztere erlitt leichte Verletzungen. Der Mofalenker fuhr davon und wird gesucht. 19.08.2021, 10.51 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr, auf der Hembrunnstrasse in Dottikon. In Richtung Villmergen fahrend stiess eine 12-jährige Fahrradlenkerin mit einem entgegenkommenden Mofalenker zusammen. Beide kamen dabei zu Fall. Die 12-jährige Fahrradlenkerin verletzte sich leicht.