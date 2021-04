Nach langem Hin und Her können die Dottiker Kindergärtler ihren Dreifachkindergarten an der Bahnhofstrasse beziehen. Am Montagmorgen fand die Eröffnungsfeier im kleinen Rahmen statt mit einer grossen Überraschung für die Kinder.

Nathalie Wolgensinger 26.04.2021, 21.05 Uhr