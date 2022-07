So begeisterte das Dottikoner «Sounds of Garden» das Publikum

Dottikon Geballte englische, französische und schweizerische Energie am kleinen Festival im Rosengarten Am Open Air «Sounds of Garden» in Dottikon zeigte die Zuschauerzahl zwar, dass wieder jede Menge Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden. Das hielt Bands und Publikum aber nicht davon ab, eine tolle Zeit voller Musik, Tanz und gutem Essen im Rosengarten zu feiern. Dabei kam die grösste Überraschung für einmal aus London. Andrea Weibel 03.07.2022, 12.00 Uhr

Vor allem «Will and the People» aus London sorgten für ausgelassene Stimmung im romantischen Rosengarten. Seav-Seang Lim

Denn tatsächlich, all jene, die nicht in den romantischen Rosengarten gekommen sind, haben wirklich etwas verpasst. Während man den Hauptact eigentlich am Samstagabend erwartet hätte, stand die grösste Überraschung, quasi der Geheimtipp des Festivals, schon am Freitag auf der Bühne. Dominik, ein Musiker im Publikum, fasste es so zusammen: «Der Soundcheck war pures Chaos, alle spielten gleichzeitig und redeten auf den Mischer ein. Aber als dann das Konzert losging, haben sie mich von Anfang an umgehauen.»

Zwei Jahre lang war das «Sounds of Garden» eines der einzigen Festivals gewesen, die überhaupt stattfinden konnten. Die Obergrenze von knapp 300 Tickets war jeweils schnell ausverkauft. Jetzt hingegen locken auch grössere Open Airs wie jenes in St.Gallen oder viele Jugendfeste gleichzeitig. «Das merken wir schon, am Freitag waren es nur rund 130 Zuschauerinnen und Zuschauer, das war schade», sagt Mitorganisator Jascha Baumann etwas konsterniert.

Die Kinder durften auf der Bühne tanzen, die britische Überraschung Will and the People animierte sie sogar dazu. Seav-Seang Lim

Die Rede ist von Will and the People, der einzigen Band, die nicht aus der Schweiz, sondern aus London kam. Tatsächlich schafften sie es mit ihrer englischen Energie, das gesamte Publikum – vor allem auch die Kinder – mitzureissen und zum wilden Tanzen anzuregen. Baumann gesteht: «Ich kannte die Band schon vorher und es war ein gewisses auch finanzielles Wagnis, sie herzubringen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sie waren fantastisch.»

Viel mehr Platz dank neuer Ausrichtung der Bühne

Auch Will and the People selber waren sehr motiviert und dankten dem Publikum immer wieder, dass sie nach all den konzertlosen Monaten endlich wieder an so einem tollen Festival spielen durften. Ihre Energie hätte auch für richtig grosse Bühnen ausgereicht. Umso schöner, dass sie sie in den hübschen Rosengarten von Rosen Huber gebracht haben.

Dort gab es dieses Jahr viel mehr Platz, um zu tanzen oder auch unter einem schattenspendenden Baum zu sitzen und sich die Konzerte gemütlich von dort aus anzuschauen. Denn genau das war das Ziel der Organisierenden, die dafür die Bühne um 90 Grad gedreht haben. «Auch das war ein Wagnis, denn wir haben jetzt keinen überdachten Platz mehr vor der Bühne, wo das Publikum sich bei Regen aufhalten könnte», so Baumann.

Die Bühne im Rosengarten war erstmals um 90 Grad gedreht, das Publikum schätzte das sehr. Seav-Seang Lim

Das merkten sie vor allem am Donnerstag. «Da regnete es den ganzen Abend in Strömen, sodass verständlicherweise nur etwa 50 Leute kamen. Dafür war das Wetter am Freitag und Samstag dann perfekte», freut sich der Mitorganisierende mit einem strahlenden Lächeln.

Nicht zu kommen, wäre ein Fehler gewesen

Am Samstag waren es vor allem die schweizerisch-französische Band Carrousel, die mit ihrer Lebensfreude und schwungvollen Songs auf Französisch bei den rund 300 Leuten im Publikum punktete. Ebenso verstand es der St. Galler Shem Thomas, dessen Nummer-eins-Hit Crossroads aus der Sendung «The Voice of Switzerland» bekannt ist, das Publikum mitzureissen.

Shem Thomas begeisterte auf einer kleinen Bühne mitten im Publikum. Seav-Seang Lim

In der AZ sind zuvor Tickets für das Festival im Rosengarten verlost worden. Marco, einer der Gewinner, wohnt zwar in Hendschiken, war zuvor aber noch nie hier. «Wenn meine Frau nicht die Tickets gewonnen hätte, wäre ich wohl auch nie gekommen. Aber das wäre ein Fehler gewesen. Ich bin wirklich mehr als positiv überrascht, es ist wunderschön hier», zeigte er sich begeistert.