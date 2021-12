Dottikon Frontalkollision nach Ausweichmanöver: 25-Jähriger muss Führerausweis abgeben Gestern Freitag kam es am späten Nachmittag in Dottikon zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden. 11.12.2021, 15.18 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Wohlerstrasse in Dottikon. Ein auf der Wohlerstrasse in Richtung Dottikon fahrender 25-jähriger Lenker musste aufgrund eines Bremsmanövers des Fahrzeuges vor ihm bremsen.