Jugendfest in Dottikon mit Hexen, Fabelwesen und Märchenwald

Dottikon Endlich wieder Jugendfest: Hexen, Fabelwesen und ein ganzer Märchenwald verzauberten die Besuchenden Am Freitag und Samstag feierte die Gemeinde und die Schule Dottikon nach der pandemiebedingten Pause wieder mit kleinen und grossen Teilnehmenden das Jugendfest. Das Motto hiess «Wunderland». Verena Schmidtke 12.06.2022, 18.00 Uhr

Der Umzug bringt Spass. Verena Schmidtke

Fröhlich winkend schritten die Kindergartenkinder sowie die Schülerinnen und Schüler der Dottiker Primarschule Richtung Schulhaus Risi. Für ihren Umzug hatten sie sich allesamt in bunte Kostüme geworfen, schliesslich stand das Jugendfest unter dem Motto «Wunderland». Die Jüngeren erkundeten als Nixen und Wassermänner offenbar die Unterwasserwelt, bei den etwas älteren erschienen Hexen, Fabelwesen sowie ein ganzer Märchenwald.

Wenig später konnten die niedlichen Unterwasserbewohner ihre tolle Bühnenshow zu dem «Song Under The Sea» präsentierten. Gemeinsam mit OK-Chef und Gemeinderat Franz Lötscher riefen die Kindergartenkinder anschliessend: «Das Jugendfest ist eröffnet!»

Dem Dottiker Jugendfest mangelte es definitiv nicht an spannenden Programmpunkten. Noch am Freitagabend zeigte Professor Bummbastic (Raphael Oldani) in seiner Wissenschaftsshow in der Aula, wie interessant Naturwissenschaft sein kann.

Mit Unterstützung einer Schülerin, die schöne lange Haare hat, erklärte er mit einem Luftballon, wie sich die Haare elektrisch aufladen und «fliegen». Fasziniert schaute das Publikum den weiteren Experimenten zu, sobald der Professor fragte, wer ihm assistieren wollte, schnellten die Finder der Kinder in die Höhe – so macht Wissenschaft Spass.

Vielfältig, bunt mit viel Sonnenschein

Schon der liebevoll gestaltete Eingang zum «Wunderland»-Jugendfest war vielversprechend. Dahinter gab es beispielsweise, das Theaterstück «Im Märchenwald», aufgeführt von der Klasse 4b, zu entdecken. Darin ging der von Hexe Frieda gehegte und gepflegte Märchentransformator versehentlich kaputt. Plötzlich vermischten sich die Märchen im Wald: Die sieben Geisslein trafen auf eine Räuberbande, während der böse Wolf mit den Stadtmusikanten nach Bremen wandern wollte.

Bunt ist es das Jugendfest. Verena Schmidtke Alle tanzen mit. Verena Schmidtke Der böse Wolf muss googlen, wie man am besten die Stimme ändert. Verena Schmidtke Jugendfest Dottikon - der Eingang ins Wunderland Verena Schmidtke Eine Kindergartengruppe auf der Bühne zur Eröffnung. Verena Schmidtke Hexe Frieda achtet mittels Märchentransformator darauf, dass im Märchenwald alles seine Richtigkeit hat. Verena Schmidtke Der Umzug bringt Spass. Verena Schmidtke Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Verena Schmidtke Lukas zeigt im Science Labor ein Experiment. Verena Schmidtke Hier trainieren angehende Ritter. Verena Schmidtke Märchenhaftes am Umzug. Verena Schmidtke Musikalische Begleitung mit der Musikgesellschaft. Verena Schmidtke Nils zeigt im Science Labor, was geschieht, wenn ein Haus keine Sicherungen hat. Verena Schmidtke Professor Bummbastic erklärt elektrische Aufladung mit Hilfe eines Ballons. Verena Schmidtke T-Shirts mit Siebdruck waren ziemlich beliebt. Verena Schmidtke Wer ist am Schnecken-Rennen am schnellsten? Verena Schmidtke Zwei Gladiatoren in der Arena. Verena Schmidtke

Ein herrliches Durcheinander, das in einer Party im Räuberhaus endete. Da sich jetzt alle gern hatten, sogar der Wolf war nicht mehr böse, musste der Märchentransformator gar nicht repariert werden.

Experimente im Science Lab erzeugten grüne Flamme

So wunderbar eingestimmt ging es weiter über das Areal zum Science Lab. Ausgestattet mit Laborkittel, Schutzbrille und Handschuhen durften Zuschauende dabei zusehen oder selber aktiv werden, um beispielsweise eine grüne Flamme zu erzeugen. Während er sorgfältig die erforderlichen Mengen mit Spatel und Pipette abmass, erklärte Lukas: «Dazu benötigen wir Methanol, Schwefelsäure und Borsäure.»

Nachdem alles in einem Porzellanschälchen vermischt worden war, zündete der 14-Jährige das Gemisch an. Voilà: Es brannte mit einer grünen Flamme ab.

Jugendfest-OK-Chef Franz Lötscher. Verena Schmidtke

An der sehr beliebten T-Shirt-Station konnten sich Besuchende diese mit der Siebdrucktechnik selbst bedrucken. «In der Projektwoche haben wir uns auf die Station vorbereitet», teilte die 15-jährige Sophia freundlich mit. «Zuerst lernten wir selbst, wie die Technik funktioniert, damit wir sie heute erklären können.»

Währenddessen strichen ein kleines Mädchen und ihre Mutter vorsichtig die Farbe über eine Schablone auf einem T-Shirt. Schon kamen die nächsten Interessierten. «Es läuft wirklich gut», freute sich Sophia, die kurz darauf half, das passende Motiv für den Druck auszusuchen.

Franz Lötscher erläuterte, das gesamte OK freue sich, dass nach fünf Jahren wieder ein Jugendfest stattfinden kann. «Besonders sehenswert sind ja immer die Darbietungen der Kinder, die sie während der Projektwoche erarbeitet haben. Und der Umzug war so eindrucksvoll. Das Jugendfest verbindet einfach», führte er lächelnd aus.