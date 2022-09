Dottikon stellt die neu revidierte Bau- und Nutzungsordnung vor

Dottikon Eine Planungsgrundlage für die nächsten Jahre, die Dottiker Verkehrsprobleme sind aber noch nicht gelöst Der Dottiker Gemeinderat hat die Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland überarbeitet. Nun ist die Bevölkerung gefragt: Bis zum 11. November kann sie sich im Rahmen der Mitwirkung in die Diskussion einbringen. Nathalie Wolgensinger 10.09.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Roland Polentarutti stellt die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland vor. Nathalie Wolgensinger

Drei Jahre lang traf sich die elfköpfige Planungskommission, die unter der Leitung vom Gemeindeammann Roland Polentarutti stand, regelmässig, um über die Nutzungsplanung Siedlung und Kultur der Gemeinde Dottikon zu befinden. Das Planungsinstrument ist richtungsweisend für die kommenden 15 Jahre. Gemeindeammann Polentarutti verdeutlicht:

«Darin ist festgelegt, wie sich das Dorf in den kommenden Jahren entwickeln soll.»

In der Planungsgruppe nahmen nebst Partei- und Gemeindevertretern auch Interessenvertretende aus Landwirtschaft, Naturschutz und Gewerbe Einsitz. So hatte man Gewähr, dass möglichst alle Interessen der in Dottikon Wohnhaften abgedeckt werden. Polentarutti machte in der Pressekonferenz am Freitagvormittag darauf aufmerksam, dass nur weniges am bestehenden Planwerk verändert wurde. Bei der Arbeit musste sich die Gruppe an die übergeordneten Grundlagen, sprich des kantonalen Richtplanes, halten.

Bauland: Ein knappes Gut in Dottikon

Keine wirklichen Neuigkeiten konnte Polentarutti bezüglich des Bauzonenplans vermelden. Dieser präsentiere sich wie bisher, da seien keine Änderungen, sprich Einzonungen, mehr möglich gewesen. Entsprechend rar ist das Bauland in der 4200 Einwohnende zählenden Freiämter Gemeinde. Gleich oberhalb des Gemeindehauses ist derzeit die letzte grössere Überbauung ausgesteckt.

Die letzte grosse Baulandfläche wird demnächst überbaut. 40 Wohnungen entstehen im Dorfzentrum von Dottikon. Nathalie Wolgensinger

In den Mehrfamilienhäusern entstehen 40 Wohnungen. Im Gebiet Husmatte gibt es noch vereinzelt kleinere Baulandparzellen. Ansonsten gilt auch in Dottikon die Devise, dass verdichtet gebaut werden soll. Dieser Vorgabe sind im Dorf aber enge Grenzen gesetzt.

Wer Gewerbeland sucht, der wird schon lange nicht mehr fündig. Polentarutti kommentierte: «Wir haben versucht, Möglichkeiten zu finden, um Gewerbeland einzuzonen. Leider ist uns das nicht gelungen.»

Die Lücke im Veloroutennetz wird geschlossen

Auch der Gesamtplan Verkehr wurde unter die Lupe genommen. Polentarutti warnte: «Man darf nicht erwarten, dass nun alle unsere Verkehrsprobleme gelöst würden.» Vorgesehen ist aber, dass die Lücke im kantonalen Veloroutennetz zwischen Dottikon und Othmarsingen geschlossen wird, die Gemeinde prüft dazu alternative Linienführungen durch das Siedlungsgebiet.

Ebenfalls vorgesehen ist, das Tempo-30-Regime zu vereinheitlichen und auf Quartierstrassen abschnittweise Fahrverbote und punktuelle Sperren einzurichten. Die stark befahrene Othmarsingerstrasse und damit auch der Verkehrsknotenpunkt Sternenkreuzung sind als Kantonsstrasse kein Bestandteil der Nutzungsplanung.

Der Gemeinderat stellt im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 29. September um 19 Uhr im Risi-Schulhaus die Planung vor. Der Fahrplan sieht vor, dass nach der öffentlichen Mitwirkung und der kantonalen Vorprüfung im September des kommenden Jahres die Einwendungsverfahren starten. Die Gemeindeversammlung wird voraussichtlich im Juni 2024 über die neue Planungsgrundlage entscheiden.