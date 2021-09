Dottikon: SVP-Präsident Marco Chiesa kritisiert den Bundesrat

Dottikon «Bundesrat spaltet mit autoritärem Gehabe das Volk»: Marco Chiesa übt Kritik an der Regierung Der Präsident der SVP Schweiz war Gast am traditionellen Metzgete-Anlass der SVP Bezirk Bremgarten. In seiner Rede mahnte er, sich mit aller Kraft gegen das Covid-Gesetz einzusetzen. Toni Widmer Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

«Mehr denn je müssen wir unsere Werte und die unserer Heimat verteidigen»: Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz am Metzgete-Anlass der SVP Bezirk Bremgarten. Toni Widmer / Aargauer Zeitung

«Mehr denn je müssen wir unsere Werte und die unserer Heimat verteidigen», begrüsste Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, die im Dottiker «Bahnhof» versammelten Mitglieder der SVP Bezirk Bremgarten.

109 Frauen und Mannen hatten sich zur traditionellen Metzgete versammelt, wie der – zusammen mit Matthias Moser – für die Organisation verantwortliche Grossrat Mario Gratwohl stolz verkündete. «Wir haben den Anlass streng nach dem geltenden Coronabestimmungen durchgeführt. Wer kein Zertifikat vorweisen konnte, musste sich vor Ort von einer Ärztin testen lassen. Unsere Mitglieder haben diese Regelung akzeptiert und sind zahlreich aufmarschiert. Das ist toll», sagte Gratwohl.

«Der Bundesrat agiert ­zunehmend autoritär»

Corona war in der Rede des obersten Schweizer SVPlers lediglich am Rande ein Thema. Auch auf die am nächsten Wochenende bevorstehenden Abstimmungen über die 99%-Initiative und dem Referendum zur «Ehe für alle», ging er nur kurz ein. Zum Covid-Gesetz, über das am 28. November zum zweiten Mal abgestimmt wird sagte Chiesa:

«Da müssen wir uns mit aller Kraft dagegen einsetzen.»

Dringenden Handlungsbedarf sieht der Tessiner Ständerat bei der Landesregierung: «Der Bundesrat agiert zunehmend autoritär. Mit seinem Verhalten spaltet er das Volk. Dagegen müssen wir angehen.»

«Schmarotzer-Politik» der Städte stösst ihm sauer auf

Noch schwerer jedoch auf dem Magen liege ihm jedoch die «Schmarotzer-Politik» der Städte, erklärte Chiesa bei seiner Stippvisite im ländlichen Freiamt. «Wir haben als einzige Partei den Mut, den sich zunehmend weiter öffnenden Graben zwischen Stadt und Land zu thematisieren und uns der linken Politik entgegenzustellen, die dafür verantwortlich ist», sagte er und appellierte an die versammelten SVP-Mitglieder: «Wir müssen unsere Kräfte bündeln und unsere Anstrengungen kantonal und kommunal verstärken. Nur so können wir diesem anhaltenden Trend entgegenwirken.»

Der Parteipräsident verzichtete in seiner Rede auf lautes Gepolter, kam sehr sympathisch rüber und bei den Freiämterinnen und Freiämtern bestens an, wie die Reaktionen der Anwesenden an diesem Freitagabend zeigten. «Marco Chiesa macht das super und hält sich, im Gegensatz zu Andy Glarner, insbesondere beim Thema Corona zurück. Ich finde das richtig, denn diesen Krieg gewinnen wir nicht», erklärte ein Versammlungsteilnehmer.

Bezirkspartei will Gönnervereinigung ins Leben rufen

In der Folge genossen die versammelten SVPler beim opulenten Metzgete-Buffet das gesellige Beisammensein: «Ich freue mich sehr darüber, mich endlich wieder unter so vielen Freundinnen und Freunden unserer Partei bewegen zu können», hatte Bezirksparteipräsident René Bodmer zuvor in seiner Begrüssung erklärt.

Um ihren Mitgliedern zukünftig noch vermehrt solche und ähnliche Veranstaltungen zu bieten, vor allem aber, um künftige Wahl- und Abstimmungskämpfe finanzieren sowie substanziell schwächere Ortsparteien unterstützen zu können, will die SVP Bezirk Bremgarten jetzt eine Gönnervereinigung gründen. «Das Konzept steht, wir gehen jetzt an dessen Umsetzung», erklärte Vizepräsident Matthias Moser.