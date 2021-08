Band Brässkalation: Die Freiämter Musiker setzen noch auf eine CD

Dottikon «Brässkalation» feiert erste Plattentaufe – weshalb die jungen Freiämter trotz Streaming noch auf eine CD setzen Die Freiämter Blasmusikformation Brässkalation hat die auftrittsarmen Coronamonate dazu genützt, in Luzern eine CD einzuspielen. Toni Widmer 13.08.2021, 05.00 Uhr

Brässkalation 2019 am Top-Junior-Musique-Event in Crans-Montana, wo sie den Publikumspreis gewonnen hat. Von links: Gabriel Obrecht (Arni), Nicola Bütler (Kallern), Sandro Müller (Dintikon, Bandleader), Silvan Plattner (USA, ehemals Abtwil), Jan Ettlin (Sins), Kenny Wüthrich (Oberwil-Lieli), Edi Meier (Mägenwil), Silvan Gauch (Niederwil). zVg

Es ist still geworden um die Freiämter Band Brässkalation. Coronabedingt waren die zehn versierten Blasmusiker in den letzten Monaten kaum auf öffentlichen Bühnen unterwegs. Doch Pauke, Trompeten, Posaunen, Saxofone und Sousafon haben deshalb nicht in irgendwelchen Ecken Staub angesetzt.

Im Gegenteil: «Als kleine Formation hatten wir die Möglichkeit, coronakonform zu proben und an unserem musikalischen Niveau zu feilen. Das haben wir denn auch ausführlich getan», erklärt Bandleader Sandro Müller.

Zum einen war das eine gute Gelegenheit, den neuen Drummer Joel Juchli (Zufikon) «einzuspielen». Er hat den Abtwiler Silvan Plattner ersetzt, der in der Band seit ihrer Gründung 2015 den Takt angegeben hat, jetzt aber in die USA ausgewandert ist. Zum andern hat sich Brässkalation in der auftrittsarmen Zeit intensiv auf das Einspielen der ersten CD vorbereitet, die am Samstag, 21. August, im Rahmen eines Freiluftevents mit Foodtruck und Bar vorgestellt werden wird.

«Publikum möchte etwas Handfestes haben»

Eine CD? Macht das Sinn in einer Zeit, in der Musik oft schon im Auto über Streamingdienste bezogen wird? «Gute Frage», lacht Sandro Müller, «das haben wir uns auch gefragt. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass unser Publikum gerne etwas Handfestes haben möchte.» Er sagt weiter:

«Wir werden an den Auftritten oft nach Tonträgern gefragt, obwohl auf unserer Website Ausschnitte aus dem Konzertprogramm abgerufen werden können.»

Müller ist überzeugt, dass die 500 produzierten CDs an den nächsten Auftritten locker verkauft werden können. Zumal sich auch im Umfeld der Band sowie in der stetig wachsenden Fangemeinde weitere Abnehmerinnen und Abnehmer finden werden. Die eingespielten Kompositionen werden zusätzlich auch über die bekannten kostenpflichtigen Streamingdienste erhältlich sein und geplant ist weiter ein Video auf Youtube.

Eine Live-Aufnahme von «Brässkalation» aus dem Jahr 2019. Youtube

Und so ist Brässkalation nach intensiver und seriöser Vorbereitung im Herbst 2020 ins Luzerner Soundville-Tonstudio gereist, um den ersten Tonträger einzuspielen. «Wir haben uns dafür eine ganze Woche reserviert und diese zu einem eigentlichen Team-Event mit Übernachtung und zusätzlichen Aktivitäten in der Reussstadt gemacht», erzählt der Bandleader.

Musiker wurden auf den Boden der Realität geholt

Für das miteingeplante Laisser-faire blieb weniger Zeit als erhofft. Laut Sandro Müller ist die Band im Tonstudio ziemlich heftig auf den Boden der Realität geholt worden: «Wir glaubten uns supervorbereitet und sind relativ locker an die Sache herangegangen. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuss. Wir mussten erkennen, dass das Einspielen einer CD etwas völlig anderes ist als ein Auftritt vor Publikum.»

Auf der Bühne könnten allfällige kleine Patzer mit etwas Show wettgemacht werden. Im Studio hingegen sei das anders: «Da muss am Ende jeder Ton absolut stimmen.» Dazu komme, dass man die fehlende Bühnenpräsenz irgendwie kompensieren müsse.

«Vor dem Publikum lebt der Sound auch von unseren Persönlichkeiten, davon, wie wir uns verhalten, bewegen und mit den Leuten korrespondieren. Auf dem Tonträger haben wir diese Möglichkeit nicht, deshalb muss der Sound noch besser, noch lebendiger sein», erklärt Sandro Müller.

Die Woche in Luzern sei ziemlich intensiv gewesen, hätte die Band aber auch enorm weitergebracht, blickt der Leader auf die CD-Aufnahmen zurück. Müller meint:

«Wir sind als Team noch mehr zu einer Einheit geworden, die gegenseitige Kritikfähigkeit hat sich spürbar verbessert und musikalisch haben wir ebenfalls sehr profitiert.»

Aus dem Studio, sagt Müller, sei eine andere Band zurückgekommen als jene, die hereingegangen sei.

Tickets für die Plattentaufe reservieren

Die Mühe hat sich gelohnt, die Aufnahmen sind verblüffend gut gelungen, wie sich die AZ vorab überzeugen durfte. Die Band Brässkalation ist tatsächlich an der schwierigen Aufgabe weitergewachsen und noch besser geworden, als sie es schon vor den CD-Aufnahmen gewesen ist.

Erstmals in die Scheibe reinhören und dazu die Band auch live geniessen kann man am Samstag, 21. August, ab 18 Uhr bei der Albumtaufe im Dottiker Risi. Der Event ist als Freiluftveranstaltung geplant, bei ungünstigem Wetter wird in die Aula gezügelt.

Weil dort coronabedingt jedoch nur 250 Leute teilnehmen dürfen, können vorab auch nur so viele Tickets reserviert werden (www.eventfrog.de). Man muss sich sputen, laut Sandro Müller sind bereits 100 Plätze reserviert. Bei schönem Wetter gibt’s an der Abendkasse weitere Tickets, weil im Freien mehr Besucherinnen und Besucher zugelassen sind.