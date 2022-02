Dottikon schränkt Parkplätze beim Schulhaus Risi und an Bünz ein

Dottikon Beim Schulhaus Risi und an der Bünz: Gemeinde schränkt Nutzung der öffentlichen Parkplätze ein Bis anhin war in Dottikon das dauerhafte Parkieren beim Schulhaus Risi und am Bünz-Parkplatz ohne Einschränkungen möglich. In Zukunft soll die Nutzung unter der Woche nur mit Parkkarte, und auf sechs Stunden begrenzt, erlaubt sein. 04.02.2022, 05.00 Uhr

Beim Parkplatz des Schulhauses Risi in Dottikon wird Parkieren nur noch mit Parkkarte unter der Woche erlaubt sein. Marc Ribolla

Dauerhaftes Parkieren ist in der Gemeinde Dottikon seit einiger Zeit im Dorf nur noch an einzelnen Stellen auf Quartierstrassen oder öffentlichen Parkplätzen möglich. So zum Beispiel beim Kiesparkplatz an der Bünz oder beim Parkplatz beim Schulhaus Risi. Diese Möglichkeit werde auch rege genutzt, teilt die Verwaltung mit.