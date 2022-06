Jugendfest Dottikon 2022 mit Kinderumzug und Feuerwerk

DOTTIKON Bald geht's ab ins Wunderland: Die letzten Vorbereitungen für das Jugendfest laufen Das Jugendfest Dottikon findet vom 10. bis 12. Juni bei der Schulanlage Risi statt. Das Fest steht unter dem Motto Wunderland. Den Auftakt bildet der traditionelle Umzug mit den Kindergarten- und Primarschulkindern. Für den Samstag ist ein volles Programm mit Theatereinlagen, Ballonstart und Feuerwerk geplant. Laura Koller 09.06.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Jugendfest zum Motto Magie in der Luft ist schon 5 Jahre her, bis zum Nächsten müssen sich die Schülerinnen und Schüler nur noch wenige Tage warten. Verena Schmidtke

(30.6.2017)

Es wird gemunkelt, dass für das Jugendfest in Dottikon ein schuleigenes Radio-Studio eingerichtet und eine T-Shirt-Manufaktur vorbereitet werden. Das erzählt OK-Chef und Gemeinderat Franz Lötscher. Noch sind nicht alle Details bekannt, denn einige Programmpunkte erarbeiten die Schülerinnen und Schüler aus Dottikon in den kommenden Tagen während der Projektwoche.

Die Kinder der Schule Dottikon sind Teil des OK-Teams und somit selber am Ruder bei der Planung und Durchführung ihres Jugendfests. Das Motto Wunderland und das Logo, das vom Dottiker Gemeindewappen inspiriert wurde, haben sie im Vorfeld selber bestimmt. In den Kindergartengruppen wird bereits seit dem Frühling zum Motto gearbeitet. Sie basteln an Seesternen, Meerjungfrauen und Schildkröten, die als Requisiten und Kostüme für den Umzug dienen.

Dottikon führt den traditionellen Umzug wieder durch

Das Fest startet am Freitagabend mit dem traditionellen Umzug der Kindergarten- und Primarschulkinder. Diese werden von der Musikgesellschaft und dem OK zum Schulhaus Risi begleitet, wo sie von den Oberstufen-Klassen empfangen werden. «Erst waren wir uns nicht sicher, ob der Umzug noch gewünscht ist, zumal er mit viel Aufwand und Strassensperrungen verbunden ist», berichtet OK-Präsident und Gemeinderat Franz Lötscher. «Nun haben wir uns entschieden: Dottikon hält die Tradition aufrecht und führt den Umzug wieder durch.»

Der Auftritt von «Professor Bummbastic» wird am Freitag einen weiteren Höhepunkt bilden. Der Professor verbindet Wissenschaft mit Comedy und Show und füllt so bei Gross und Klein Wissenslücken. Hinter «Professor Bummbastic» steckt Raphael Oldani, der an der Primarschule am Maiengrün in Hägglingen selber unterrichtet.

Am Samstag wird es auch ohne «Bummbastic» gehörig knallen. Mit Böllerschüssen wird der Tag gestartet, als Schlusspunkt ist ein Feuerwerk geplant. Dazwischen werden die Schulkinder die Früchte ihrer Arbeit präsentieren. Das Theater im Märchenwald wird gleich zweimal in der Aula gespielt, auf der Hauptbühne gibt es diverse Tanz- und Choraufführungen. Dem Nachmittagsprogramm wird mit einem gemeinsamen Ballonstart ein Schlusspunkt gesetzt.

Kulinarisches und Barbetrieb dank Dorfvereinen

Die Schulkinder präsentieren Darbietungen und Aktivitäten, für das Kulinarische sind die Dorfvereine verantwortlich. Der Milan Club bietet mit Spaghetti und Pizza italienische Küche an, der FC Bünz Maiengrün kocht asiatisch und die Rüeblizunft ergänzt das Angebot mit Raclette-Schnitten. Der Barbetrieb wird vom Volleyballclub, dem Wunderbar-Team und Jungwacht-Blauring organisiert. Die Bars sind am Freitag und Samstag bis spät in die Nacht offen. Am Sonntag gibt es kein Rahmenprogramm, der eigens aufgebaute Lunapark bringt aber viele Unterhaltungsmöglichkeiten.

OK-Präsident Lötscher freut sich auf den mehrtägigen Anlass. Eigentlich hätte das Jugendfest bereits 2021 stattfinden sollen, weil durch Corona die Planungssicherheit fehlte, wurde es um ein Jahr verschoben. Lötscher freut sich, dass es nun klappt und Dottikon wieder ein Jugendfest feiern kann: «Lässig, was wir als Dorf auf die Beine stellen.»

Jugendfest Dottikon, Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, Schulanlage Risi in Dottikon. Infos unter www.puksam.ch.