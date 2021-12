Die Coronatest-Station in Dottikon wurde an Weihnachten überrannt

Dottikon Ansturm auf Apotheke über Festtage: «Einige hatten sogar Campingstühle und Tische dabei, weil sie stundenlang warteten» Wer im Freiamt einen Coronatest machen will, der kann dies unter anderem in Dottikon bei der Apotheke Mühlehof tun. Sie ist nebst dem Spital Muri und der Berg-Apotheke in Villmergen die einzige Stelle im Freiamt, die Tests durchführt. In Dottikon kann man sich ohne Anmeldung testen lassen, die AZ zeigt die Vor- und Nachteile. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.33 Uhr

Bis zu 200 Coronatests pro Tag werden an diesem Fenster durchgeführt. Nathalie Wolgensinger

In der Apotheke Mühlenhof geht es an diesem Montagnachmittag zu und her wie in einem Bienenstock: Drei Kunden stehen im Verkaufsraum und warten auf ihre Medikamente, im Hintergrund läutet fast ununterbrochen das Telefon und hinter der Apotheke stehen rund fünfzehn Personen im strömenden Regen.

Sie warten darauf, dass ihnen Selvete Osmani mit dem langen Teststäbchen einen Nasenabstrich nimmt. Osmani ist eine von fünf Mitarbeitenden, die Tag für Tag bis zu 200 PCR- oder Antigen-Tests durchführen. Und das stets mit guter Laune. Osmani sagt: «Viele Leute, die heute kommen, sind besorgt. Sie hatten über die Festtage Kontakt mit Erkrankten und nun selber Symptome.»

Anstehen im Regen: Ein mittlerweile gewohntes Bild hinter der Apotheke in Dottikon. Nathalie Wolgensinger

Markus Hellmüller, der Inhaber der Apotheke, ergänzt: «Wir hatten vor den Festtagen, insbesondere am 24. Dezember, unglaublich viele Leute hier, die sich testen lassen wollten.» Das bestätigt auch die Mieterin, die oberhalb der Apotheke wohnt. Sie kommentiert trocken:

«Sie hätten die Warteschlange vor dem Haus am 24. fotografieren sollen, die reichte bis ums Haus. Einige der Leute hatten sogar Campingstühle und Tische dabei, weil sie stundenlang warteten.»

Wer kein Handy hat, der ist aufgeschmissen

Seit November 2020 führt die Mühlehof-Apotheke Covid-Tests durch. Hellmüller absolvierte dazu eine Weiterbildung und stellte fünf zusätzliche Mitarbeitende ein. Er erzählt: «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Stundenlohn angestellt, ich weiss ja nicht, wie lange wir diese Tests durchführen werden.»

So sieht es hinter dem Fenster aus: Eine Mitarbeiterin macht den Test, während ihre Kollegin die administrativen Arbeiten erledigt. Nathalie Wolgensinger

Derzeit kann sich das Team, das in einem kleinen Nebenraum der Apotheke arbeitet, nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Die Schlange vor ihrem Fenster wird an diesem trüben Montagnachmittag stets länger. Hellmüller erklärt:

«Die Arbeit ist anspruchsvoll. Obwohl alle Schutzkleidung tragen, ist die Belastung einer möglichen Ansteckung hoch. Hinzu kommt der administrative Teil der Arbeit, den man konzentriert machen muss.»

Das Team wechselt sich regelmässig bei den Arbeiten ab. Das Ergebnis des Schnelltests liegt nach wenigen Minuten vor, der PCR-Test geht ins Labor, das Ergebnis wird per E-Mail zugestellt. Wer sich die App heruntergeladen hat, kann sein Resultat dort einsehen.

Ältere Menschen, so erzählt Hellmüller, hätten oft Mühe, diese einzurichten. Schwierig werde es, wenn jemand kein Handy habe, so Hellmüller weiter. Seine elf Mitarbeiterinnen und er helfen auch in diesen Fällen weiter. Das gilt auch für jene Kundinnen und Kunden, die sich für die Impfung anmelden möchten, aber denen dazu weder Computer noch Handy zur Verfügung stehen.

Auch der Chef, Markus Hellmüller, hilft hin und wieder im Testcenter aus. Nathalie Wolgensinger

Dies alles erfordere einen enormen zeitlichen Aufwand, erzählt Hellmüller, und das in einer Phase, in der sonst schon enorm viel Betrieb herrsche. Er verdeutlicht: «Jede zweite Apotheke im Kanton Aargau sucht Mitarbeitende. Derzeit sind 60 Stellen nicht besetzt. Wir suchen auch seit Wochen eine Pharmaassistentin für unser Team.»

Immer wieder montags

Wer im Freiamt einen Test machen will, kann dies auch bei der Berg-Apotheke in Villmergen tun. Hier muss man sich jedoch anmelden, wenn man einen Schnell- oder PCR-Test machen will. Geschäftsführer Pascal Jost erzählt: «Montags sind wir meist ausgebucht, weil sich dann all jene testen lassen wollen, die über das Wochenende Symptome festgestellt haben.»

Er habe bisher gute Erfahrungen mit Voranmeldungen gemacht. Selten passiere es, dass jemand nicht zum Test erscheine. Ganz andere Erfahrungen hat Hellmüller gemacht: «Die Leute erschienen gar nicht, zu früh oder zu spät, und manche nahmen noch weitere Familienmitglieder mit, die sich auch testen lassen wollten.» Aufgrund dieser Erfahrungen habe er sich für das amerikanische System entscheiden: First come, first serve.

Beide Apotheker sind sich in einem Punkt aber einig: Die grosse Mehrheit der Testenden sei dankbar für das Angebot in der Nähe. Jost sagt: «Es gibt nur wenige, die sich danebenbenehmen.»

