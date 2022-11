30 Jahre Guggenmusik Hübelschränzer aus Dottikon

Dottikon Alles begann im Hübelquartier mit Instrumenten aus Büchsen: So gross feiert diese Gugge ihren 30. Geburtstag 1992 gründeten sechs Jugendliche in Dottikon die Guggenmusik Hübelschränzer. Aus der kleinen Formation, die auf Haushaltsgegenständen spielte, wurde ein Verein, der zu Spitzenzeiten 60 Mitglieder zählte. Heuer feiern die Hübelschränzer ihr 30-Jahr-Jubiläum. Melanie Burgener 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die Guggenmusik Hübelschränzer aus Dottikon feiert den 30. Geburtstag. Bild: zvg

Als ihn das Fieber erfasste, war Christoph Blust noch ein Teenager. Das ist nun 18 Jahre her. Das Kribbeln, kurz bevor er mit seiner Posaune und seinen Freunden vor Publikum spielt, das spürt der 34-Jährige aber bis heute noch vor jedem Auftritt. Blust ist Fasnächtler aus Leidenschaft.

«Ich weiss, das klingt mega kitschig. Aber wenn wir das, was wir als Gugge zusammen erarbeitet haben, präsentieren können, ist das für mich immer noch das grösste Highlight», erzählt er. Neben ihm stehen Nadja Arnold und Sebastian Koch. Ihr Lächeln zeigt: Sie wissen genau, welches Gefühl ihr Kollege hier gerade beschreibt.

Mit dieser Leidenschaft für die Fasnacht hat 1992 in Dottikon alles begonnen. Damals, als sechs Jugendliche die Guggenmusik Hübelschränzer gründeten – wohl ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie gross ihre kleine Formation einmal würde.

«Zum 30-Jahr-Jubiläum ist es Zeit für etwas Neues»

Und nun, genau 30 Jahre später, stehen fünf aktive Hübelschränzer im Regen auf dem Merkurareal in Wohlen und erzählen strahlend, wie sie am kommenden Samstag ihren runden Geburtstag feiern werden – und lassen gemeinsam die Geschichte ihres Vereins Revue passieren.

«Die Gründungsmitglieder haben damals aus alten Büchsen und allem, was sie zu Hause gefunden haben, ihre Instrumente zusammengebaut», erzählt Christoph Blust. «Damit veranstalteten sie den ersten Dottiker Fasnachtsumzug im Hübelquartier.» Mit den Jahren stiessen immer mehr Narren zur kleinen Truppe, zu Spitzenzeiten zählte der Verein fast 60 Hübelschränzer. Das letzte Gründungsmitglied verliess den Verein erst vor 4 Jahren.

Das Organisationskomitee des grossen Geburtstagsfests ist bereit für den Aufbau: OK-Präsident Christoph Blust, Sebastian Koch, Nadja Arnold, Claudio Stutz und Sandro Furer (von links). Bild: Melanie Burgener

«Ende der 90er-Jahre wollte man dann der Stanser Gugge ‹Hopp dä Bäsä› nacheifern und begann, die Lieder selbst zu schreiben. Allgemein wurde zu dieser Zeit im Verein vieles professioneller», sagt er. 1998 veranstalteten sie ihre erste Party, fortan als «Aschränzete» bekannt. 20 Jahre lang war diese ein grosser Erfolg gewesen. «Doch nun zum 30-Jahr-Jubiläum ist es Zeit für etwas Neues», sagt Nadja Arnold.

Ein Jahr lang suchten sie nach einem geeigneten Platz

Zwar zählt die Dottiker Guggenmusik aktuell «nur» noch 27 Mitglieder. Die Freude an der Fasnacht ist bei diesem festen Kern aber umso grösser – besonders nach der Corona-Durststrecke. Die Antwort auf die Frage, was denn ihre Gäste am Geburtstagsanlass erwartet, ist denn auch ziemlich eindeutig: «Es Fäscht!», sagt OK-Präsident Blust ohne zu überlegen, die anderen stimmen ihm lachend zu.

Fast zwei Jahre hat das fünfköpfige OK in die Planung des Events investiert. «Pro Person waren es sicher 200 bis 300 Stunden Arbeit», sagt Blust. Nadja Arnold ergänz: «Am schwierigsten war es, einen Platz zu finden. Wir haben das ganze Jahr 2021 über verschiedene Gemeinden abgeklappert.» Schliesslich seien sie durch Zufall auf das Merkurareal in Wohlen gestossen. «Hier wurden wir von der Gemeinde mit offenen Armen empfangen», freut sich Arnold.

Mit einem Umzug und sechs Mitgliedern hat einst alles begonnen. Heute ziehen die Hübelschränzer aus Dottikon mit 27 Narren durch die Fasnachtszeit. Bild: zvg

«Unser Fest soll fortan immer im November stattfinden. Wir haben uns da mit den anderen Guggen der Region abgesprochen, damit wir niemandem in die Quere kommen», so Arnold. Sollte die Geburtstagsparty auf Anklang stossen, gäbe es auf dem Merkurareal genügend Platz, um den Anlass weiter auszubauen.

«Es Fäscht!» mit Kafistube, Elektrozelt und Metal-Bar

Nun freuen sich die Hübelschränzer auf ihr Fest. Mit dem Aufbau haben sie bereits am Mittwochnachmittag begonnen. «Es gibt ein Partyzelt, eine urchige Kafistube, in einem anderen Zelt läuft Techno und auch eine Metal-Bar wird es geben. Unsere Party soll divers sein und für alle etwas bieten», zählt Nadja Arnold auf.

Ein weiteres Highlight für die Gugger: «Es kommen viele bekannte Guggen aus der ganzen Deutschschweiz, das freut uns sehr! Für sie haben wir eine Aussenbühne, auf der sie auftreten werden», freut sich Blust.