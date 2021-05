Dietwil Vor 150 Jahren: Ein Freiämter Käser zog aus, um in Bayern sein Glück zu finden Der Dietwiler Johann Jakob Meier wanderte in den 1870er-Jahren nach Deutschland aus. Zusammen mit seiner Frau führte er dort eine Käserei und einen Dorfladen. Sie hatten elf Kinder und erlebten viele Schicksalsschläge. Jetzt erforscht seine Ururenkelin Elisabeth Hug die Familiengeschichte. Andrea Weibel 08.05.2021, 05.00 Uhr

Der Dietwiler Johann Jakob Meier wanderte von Dietwil nach Bayern aus. Die Fotopostkarte zeigt die Kolonialwarenhandlung und das später abgebrannte Wohnhaus (unten Mitte). Das Mädchen ist vermutlich Wilhelmine mit einer ihrer jüngeren Schwestern. Bild: zvg

Am 24. April 1849 kam Johann Jakob Meier als zweites von neun Kindern in Dietwil zur Welt. Sein Vater war der Sattler Jakob Meier, seine Mutter Maria war eine geborene Villiger aus Oberrüti. Damals, in den Freiämter Hungerjahren, hätte wohl niemand gedacht, dass Jakob, wie man ihn nannte, dereinst im Ausland sein Glück machen würde. Sein älterer Bruder Hans (ebenfalls Johann Jakob getauft, wie es Familientradition war) erhielt die väterliche Sattlerei, während Jakob Käser wurde.

Wie genau es dazu kam, dass er ennet der Grenze sein Glück suchte, ist nicht dokumentiert. «Schweizer Käse galt vermutlich damals schon als Spezialität», überlegt Elisabeth Hug. Sie ist Jakob Meiers Ururenkelin und versucht, die Familiengeschichte zu ergründen. Vor zehn Jahren stellte sie zufällig fest, dass ihre Wahlheimat keine 30 Kilometer Luftlinie vom Geburtsort ihres Ururgrossvaters entfernt liegt. Voller Freude erzählt sie:

«Er wanderte von Dietwil nach Lauterbach in Bayern aus. Ich dagegen bin in Bayern aufgewachsen, habe einen Schweizer geheiratet und kehrte, ohne es zu wissen, zu meinen Wurzeln zurück.»

Auf dieser Dorfansicht der Gemeinde Dietwil ist im Zentrum das Geburtshaus von Johann Jakob Meier, die ehemalige Sattlerei Meier, zu sehen.

Foto: Eddy Schambron (2014)

So hat sie den Weg ihres Ururgrossvaters quasi rückwärts zurückgelegt, und das völlig unbewusst. «Meine Schwester hat die Familiengeschichte unserer Vorfahren recherchiert. Als wir herausfanden, dass unser Ururgrossvater bei mir um die Ecke aufgewachsen ist, musste ich dieses Dietwil sofort besuchen. Sein Elternhaus wurde mittlerweile mehrfach umgebaut, aber es steht noch.»

Jakob und Maria Meier hatten elf Kinder

Zurück zu Jakob: «Erst arbeitete er in der Bodenseeregion als Käser. Dort lernte er seine spätere Frau Maria Kienmoser kennen», erfuhr Hug. Vor allem dank des Deutschen Lokalhistorikers Johannes Mordstein aus Buttenwiesen weiss sie mehr über jene Zeit. Die Ehe wurde 1876 in Hopfenbach (Württemberg) geschlossen. Im Jahr darauf wurde Wilhelmine geboren, das erste Kind der beiden. Ihr sollten zehn weitere Kinder folgen.

Der Dietwiler Johann Jakob Meier wanderte von Dietwil nach Bayern aus und wurde dort Käser. Foto: zvg

«Da Maria Heimweh nach ihrer Familie hatte, zog die mittlerweile neunköpfige Familie 1889 in Marias Heimatdorf, ins bayrische Lauterbach», berichtet Elisabeth Hug. Und:

«Der dortige Käser suchte einen Nachfolger. Das kam Jakob sehr gelegen. Ausserdem sorgte Marias Familie für ein Haus.»

Damals gab es noch keine Strassennamen, so trug das Haus ganz einfach die Hausnummer 53 (heute Bahnhofsstrasse 2). Historiker Mordstein fand heraus: «Kurz nach dem Umzug nach Lauterbach meldete Johann Jakob Meier am 22. Dezember 1889 das Gewerbe der Käserei an.» Hug hat erfahren: «Es heisst, dass er einen Käse produziert hat, der dem heute bekannten Romadur ähnelt und der damals sehr beliebt war. Er soll ihn auch an Kasernen geliefert haben, was aber nicht belegt ist.»

Ausserdem eröffnete die Familie Meier bald einen unter dem Namen «Handlung» bekannten Kolonialwarenladen. Hug freut sich: «Es gibt Postkarten aus Lauterbach um 1900. Sie zeigen die Kirche, die Schule und die Handlung Meier – damals wohl die drei Wahrzeichen des Dorfes.»

Diese Postkarte, auf der Käserei - und Handlung unten links zu sehen sind, ist sogar noch von Jakob Meier selbst erhalten. Er hat sie am 4. Mai 1906 geschrieben: «Komme am Donnerstag zu dir; fahre morgen 8 Uhr in Mertingen ab; Freundlicher Gruß J. Meier.» Bild: zvg

Bis dahin hört sich die Geschichte des Dietwilers Jakob Meier äusserst positiv an. Doch das Ehepaar erlebte um die Jahrhundertwende nicht nur Schönes.

Brand zerstörte das Haus, ein Kind kam dabei ums Leben

Zwei Söhne starben sehr jung. Die Todesursachen sind nicht mehr nachvollziehbar. Besser dokumentiert ist die Brandkatastrophe vom 2. Juli 1891. Den Akten der Feuerwehr ist zu entnehmen:

«Wohnhaus, Stall und Stadel des Jakob Meier, Käser und Söldner in Lauterbach, sind durch einen Totalbrand ganz zerstört worden. Brandursache: Ausbrennen des Kamins.»

Der Begriff Söldner sei bayrisch für Nebenerwerbslandwirt, so Hug. Die Gebäude konnten neu aufgebaut werden. «Das Schlimmste aber war, dass die elfjährige Tochter Maria zwar aus dem brennenden Haus gerettet werden konnte, aber am Tag darauf ihren Verletzungen erlag. Das muss ein unglaublicher Schock für die Familie gewesen sein.»

Am 1. Juli 1909, im Alter von 60 Jahren, meldete Jakob Meier die Käserei ab. Historiker Mordstein erklärt: «In den 1890er-/1900er-Jahren wurden vielerorts Milchverwertungs- und Molkereigenossenschaften gegründet, sodass viele Bauern die Milch nicht mehr bei der örtlichen Käserei ablieferten.» Zudem konnte die Milch durch verbesserte Transportmöglichkeiten weiter transportiert werden. Lauterbach erhielt beispielsweise 1905 einen Bahnanschluss. «Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass die Käsereien in den meisten Dörfern aufgegeben wurden», schreibt Mordstein.

Vier Jahre später, am 8. Juni 1913, starb Jakobs Frau Maria an Krebs. Jakob verbrachte seinen Lebensabend bei seiner jüngsten Tochter Barbara. In deren Haus verstarb er am 23. November 1922.

Wilhelmine war 31 Jahre lang Hebamme im Dorf

Mehr ist über Jakob Meier nicht bekannt. «Ich weiss, dass meine Grossmutter und ihre Schwestern regelmässigen Kontakt zu ihren Schweizer Verwandten gepflegt haben. Meine Grossmutter hat viele Briefe, Dokumente und Fotos aufbewahrt. Leider fielen diese nach ihrem Tod einer Aufräumaktion zum Opfer», bedauert Hug. Doch ein paar Anekdoten weiss sie noch.

Ihre Urgrossmutter Wilhelmine, Jakobs älteste Tochter, sei den Lauterbachern noch lange in Erinnerung geblieben. «Wenn ich als Mädchen durch Lauterbach ging, wurde ich oft auf Wilhelmine angesprochen. ­Ältere Frauen erzählten viel von ihr. Das hat mich als Kind nicht interessiert. Heute denke ich anders darüber, lässt es doch erahnen, was Wilhelmine für eine geachtete und tüchtige Frau gewesen ist.»

Wilhelmine Eser war Hebamme, die anpackte und Probleme löste. Mordstein fand in den Akten heraus: «Sie war von 1906 bis 1937 als Hebamme in Lauterbach tätig. Im Geburtenbuch des Standesamts zeigte sie in diesem Zeitraum 98 Geburten an. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie deutlich mehr Mütter betreute, denn in vielen Fällen wurde die standesamtliche Beurkundung nicht von der Hebamme veranlasst, sondern vom Vater des Kindes.»

«Bring mir auch so einen Hitlerbrunz»

Auch Hugs Grossmutter Anna, Wilhelmines Tochter, sei tüchtig und beliebt gewesen. Hug erzählt lachend:

«Kurios war, dass von ihr an Festen immer Wein ausgeschenkt wurde. Dabei trank man in Bayern normalerweise Bier. Das lag vermutlich an ihren Schweizer Wurzeln.»

«Die beste Anekdote ist aber jene vom Besuch des Schweizer Neffen», erinnert sich Elisabeth Hug. «Jakobs Enkelin, damals noch ein Kind, war während der Kriegszeiten krank. Ein dringend benötigtes Medikament war in Deutschland nicht erhältlich. So schmuggelte es sein Schweizer Neffe in seinen hohen Stiefeln nach Bayern.»

Zum Dank wurde er ins Wirtshaus eingeladen, wo ihn die Wirtin fragte, was er gerne hätte. Hug muss lachen, als sie erzählt: «Er habe auf den Masskrug auf dem Nachbartisch gezeigt und gesagt: ‹Bring mir auch so einen Hitlerbrunz!› Dafür hätte er beinahe Ärger bekommen. Der Dorfpolizist, der auch zugegen gewesen sei, konnte nur mit gutem Zureden und Freibier davon abgehalten werden, ihn abzuführen.»