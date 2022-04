Dietwil: Übermüdeter Chauffeur prallt auf A1 in Leitplanke

A1 / Dietwil Völlig übermüdeter Chauffeur prallt in Leitplanke – er wurde bereits letzten Monat verzeigt Auf der Autobahn A14 bei Dietwil ist ein ausländischer Chauffeur mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Lenker die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit mehrfach missachtet hat. 07.04.2022, 15.19 Uhr

Der übermüdete Chauffeur prallte in die Leitplanke. Zuger Polizei

Ein 48-jähriger Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen Am Dienstagabend auf der Autobahn A14, zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon (LU). Gegen 20 Uhr prallte er im Baustellenbereich in die Mittelleitplanke und beschädigte diese über mehrere Meter hinweg. Der Lenker klagte vor Ort über Unwohlsein und wurde daher zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen, wie die Zuger Polizei mitteilt, die diesen Autobahnabschnitt betreut.