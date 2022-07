Baubewilligung für die Badi Dietwil. Sanierung startet bald.

Dietwil Trotz einer Eingabe wegen des Nichtschwimmerbeckes – die Badisanierung bleibt auf Kurs Bis kürzlich lag das Projekt Sanierung Badi Dietwil öffentlich auf. Die Bewilligung für das 3.35 Millionen teure Projekt soll noch im August erteilt werden – und das, obwohl eine Person mit der Auflage nicht ganz zufrieden war. Melanie Burgener 27.07.2022, 05.00 Uhr

Die Badi Dietwil soll mit einem zusätzlichen Schwimmbecken ergänzt werden. Melanie Burgener

(20. Juli 2021)

Die Badi Dietwil, eine der kleinsten des Kantons, soll saniert werden. Den dazu notwendigen Kredit in der Höhe von 2,85 Mio. Franken genehmigte die Bevölkerung an der Wintergmeind 2021 – und bat im gleichen Zug sogar um eine Erhöhung von 500'000 Franken. Denn das Freibad im südlichsten Zipfel des Freiamts soll nicht nur renoviert, sondern durch ein zusätzliches Schwimmbecken erweitert werden.

Vor ein paar Wochen ist das Baugesuch für das gesamte Projekt, das noch nach Ende der diesjährigen Badesaison beginnen soll, öffentlich aufgelegen. Bis zum Ende der Auflagefrist am 5. Juli seien zwar keine Einsprachen eingegangen, wie Gemeindeschreiber Raphael Köpfli auf Anfrage der AZ mitteilt. «Jedoch wurde von einer Person eine Eingabe betreffend der Abgrenzung zum Nichtschwimmerbecken gemacht», ergänzt er.

Die Eingabe wird den Baustart nicht verzögern

Es sei gesetzlich vorgeschrieben, dass die Trennung zwischen dem Schwimmbecken für Nichtschwimmer und jenem, das etwas tiefer ist, mit einem fixen Element voneinander abgegrenzt wird. «Ein Seil würde also nicht reichen», so Köpfli. In der Eingabe werde der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass mit einer Wand ein Teil der Wasserfläche verloren gehe und man nicht sehen könne, ob auf der anderen Seite jemand Hilfe brauche.

Diesen Hinweis gelte es nun noch zu behandeln, so Köpfli. «Auf den Beginn der Arbeiten hat das aber keinen Einfluss. Die werden voraussichtlich im Herbst beginnen können.» Die Baubewilligung habe aufgrund der Sommerferien noch nicht definitiv erteilt werden können, das erfolge jedoch noch im August.