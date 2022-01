Die Mehrzweckanlage Dietwil wird für 2 Millionen Franken saniert.

Dietwil Obwohl sie nicht den Normen entspricht: Die Turnhalle behält ihre Grösse – aber auch ihren Charme Über ein halbes Jahrhundert hat die Mehrzweckanlage Dietwil auf dem Buckel. Die Vereine wünschten sich einen Neubau oder eine zweite Halle. Doch die Gmeind sprach lediglich Geld für eine Sanierung zu. Welche Arbeiten im Gebäude anstehen, zeigt Gemeinderätin Beatrice Gisi der AZ auf einem Rundgang. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Äusserlich bleibt die Mehrzweckanlage Dietwil, wie sie ist. Doch im Innern stehen in diesem Jahr einige dringende Sanierungsarbeiten an. Chris Iseli

Es war ein kleiner Schritt für Neil Armstrong, als er 1969 auf dem Mond aus seiner Mondlandefähre ausgestiegen ist. Aber ein riesiger Sprung für die Gemeinde Dietwil, als sie im selben Jahr ihre Mehrzweckanlage baute. Doch diese millionenhohe Investition des Oberfreiämter Dorfes hat sich gelohnt. Noch heute wird die Anlage rege von der Schule und den Vereinen genützt.

Das hätte auch noch ein paar Jahre so weiterlaufen können. Immerhin erfüllt die Mehrzweckanlage ihrem Namen entsprechend noch ihren Zweck. Doch ein Rundgang mit der zuständigen Gemeinderätin Beatrice Gisi durch das über 50-jährige Gebäude und ein genauer Blick auf das Inventar zeigen, weshalb eben doch nicht alles so bleiben kann, wie es jetzt ist.

Warm duschen ist in diesem Gebäude eine Glückssache

Seit der letzten umfassenden Sanierung im Jahr 1989, als das Gebäude zusätzlich um eine weitere Etage aufgestockt wurde, ist in der Anlage bei der Schule Dietwil einiges aus den Fugen geraten. Rot leuchten die Klebstreifen über den Rahmen einer Scheibe in der Turnhalle. «Fenster defekt. Zulassen!», steht auf einem Zettel. «Die Fenster werden wir im ganzen Gebäude austauschen müssen», sagt Gisi.

Viele der Fenster im über 50-jährigen Gebäude sind kaputt. Sie müssen alle ausgewechselt werden. Chris Iseli

Hauptgrund für die Renovation ist aber der Zustand der sanitären Anlagen. «Die Duschen steigen langsam aus. Sie sind so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt», so Gisi. Zudem gibt es in jedem Duschraum nur einen Wechselrichter, der die Temperatur des Wassers reguliert. Wer also nicht genau weiss, bei welchen Hähnen dieser montiert ist, muss sich auf sein Glück verlassen und entweder viel zu heiss oder eisig kalt duschen. Auch über den beiden Haartrocknern in der Männergarderobe hängt ein Defekt-Schild.

Zudem entspricht das Gebäude an vielen Ecken nicht den aktuellen Vorschriften. Es braucht einen Personenlift, damit das Gebäude rollstuhlgängiger wird. «Ausserdem ist der Geräteraum der Turnhalle etwas eng und unpraktisch. Ihn vergrössern wir um knapp zwei Meter, die wir nach aussen anbauen werden.» Auch der Werkraum im Keller sei ungünstig gebaut. «Er hat eine Schlauchform und ist zum Unterrichten nicht praktisch. Er wird etwas vergrössert, der angrenzende Vereinsraum an der einen Seite verkleinert.»

Für die alten Duschen im Erdgeschoss gibt es schon gar keine Ersatzteile mehr. Sie sind der Hauptgrund für die umfassende Sanierung. Chris Iseli

Doch nicht nur beim sichtbaren Inventar stehen Arbeiten dringend an. «Die Lüftungs-, die Heiz- sowie die gesamte Elektroanlage haben eine Sanierung nötig und die Brandschutzmassnahmen müssen angepasst werden. Das sind alles Sachen, die viel Geld kosten, bei denen man im Nachinein aber kaum eine Veränderung erkennen kann», erklärt sie.

Trotz knapper Platzverhältnisse: Die Kleinhalle bleibt

Auch in der Turnhalle wird man die Veränderungen nach den Arbeiten nicht gross erkennen. Zwar müssen der spröde gewordene Boden ausgetauscht und ein paar kleine Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden. «Gefährliche Gegenstände wie die abstehenden Eisenelemente der Reckanlage müssen den aktuellen Vorschriften angepasst werden. Zudem ersetzen wir die Klettersprossen durch eine Boulderwand», zählt die Ressortvorsteherin auf. Doch ansonsten bleibe die Halle in ihrer jetzigen Form bestehen – obwohl auch diese eigentlich nicht mehr dem modernen Standard entspricht.

Gemeinderätin Beatrice Gisi weiss, dass die Turnhalle für die vielen Vereine im Dorf zu klein ist. Trotzdem mag sie den Charme des Raumes. Chris Iseli

Die Turnhalle in Dietwil gehört zur Kategorie Kleinhalle. Besonders, wer die Linien am Boden genau betrachtet, erkennt, dass sie eigentlich zu eng für gewisse Sportarten sind. «Die blauen markieren das Volleyballfeld. Auf dessen Fensterseite gibt es nach der äussersten Linie weniger Platz als hier gegenüber», erklärt Gisi. Die Grösse des Raumes reicht so zwar für den Unterricht der Primarschule. Doch für die Vereine bietet die Halle zu wenig Platz. Viele von ihnen müssen auf Hallenplätze in umliegenden Gemeinden ausweichen.

Eine Lösung wäre eine neue Halle. Auch diese Alternative hat der Gemeinderat der Bevölkerung an der Gmeind zur Abstimmung vorgestellt. «Eine zusätzliche Halle kostet gut 4 Millionen Franken, dazu kämen trotzdem jene 2 Millionen der Sanierung», so Gisi. Die Kosten für den Abriss des Gebäudes und einen grösseren Ersatzbau lägen zwischen 8 und 9 Millionen Franken. Zusammen mit den weiteren geplanten Projekten, wie beispielsweise der anstehenden Sanierung der Badi, wäre das ein grosser Brocken für die 1400-Seelen-Gemeinde.

Der Geräteraum ist aktuell zu eng. Er soll durch einen kleinen Anbau um rund zwei Meter nach aussen vergrössert werden. Chris Iseli

Kleine Halle, grosse Stimmung

Ganz ausgeschlossen seien diese Optionen aber nicht, wie Gisi betont. «Wer weiss, vielleicht haben wir in Zukunft das nötige Geld und stimmen dann über eine zweite Halle ab. Bis dahin müssen wir einen Kompromiss finden.» Zudem, fügt sie mit einem Schmunzeln an, habe die kleine Halle auch ihren Charme. «Wenn hier ein Match stattfindet, ist es laut und es kommt Stimmung auf. Auswärts in Dreifachturnhallen werden solche Geräusche von den grossen Wänden verschluckt.»

Auf der Hinterseite des Gebäudes gibt es genügend Platz, um den Geräteraum nach aussen zu erweitern. Chris Iseli

Die Abstimmung der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2021 zeigt, dass ein Grossteil der Dietwiler Bevölkerung mit einer Sanierung leben kann. Trotz Diskussionen hat sie schlussendlich dem Kredit von 2 Mio. Franken zugestimmt. Dennoch kann bis am 8. Februar gegen das Baugesuch Einsprache erhoben werden. Damit rechnet Beatrice Gisi aber nicht. «Bisher gab es keine grossen Interessen an der öffentlichen Auflage.» Wenn dann auch noch der Kanton seine Zustimmung gibt, sollen die Arbeiten nach den nächsten Sommerferien beginnen und voraussichtlich bis spätestens im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.

