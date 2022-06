Ortsbürger unterstützen die Badisanierung Dietwil finanziell.

Dietwil Jetzt haben auch die Ortsbürger Geld gesprochen: Das Projekt Sanierung Badi liegt auf Nebst der Sanierung der Badi soll auch das Schwimmbecken erweitert werden. Jetzt ist klar, dass auch die Dietwiler Ortsbürger einen Zustupf an die insgesamt 3,35 Millionen Franken geben werden. Aktuell läuft das öffentliche Verfahren für das Baugesuch. Melanie Burgener 14.06.2022, 05.00 Uhr

Das einzige Schwimmbecken der Badi Dietwil soll bis zur Saison 2023 vergrössert und saniert werden. Eddy Schambron

(07.7.2017)

Obwohl sie mit ihrem einzigen 25 Meter langen Schwimmbecken und dem 1-Meter-Sprungturm zu den kleinsten ihrer Art im Aargau zählt, hat die Badi Dietwil in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Jedes Jahr kommen zahlreiche Gäste für eine Abkühlung hier her – auch solche, die nicht im Dorf leben und sich dafür ins Auto oder den Bus setzen müssen.

Da sich die Freibadanlage einer so grossen Beliebtheit erfreut, war es dem Gemeinderat im vergangenen Jahr ein grosses Anliegen, deren notwendige Sanierung voranzutreiben. An der Wintergmeind 2021 traktandierte er deshalb die Arbeiten von 2,85 Millionen Franken. Der Kredit wurde gesprochen – und sogar noch von den Einwohnenden selbst erhöht.

Die Stimmberechtigten stellten den Antrag, dass man nebst der notwendigen Renovierung für eine weitere halbe Million auch das Schwimmbecken erweitert. Am vergangenen Freitag entschieden die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zudem, dass sie sich mit einem Betrag von 300'000 Franken an dem Projekt beteiligen werden. Nun liegt das Projekt bis am 5. Juli öffentlich auf.

Auch der Kiosk und die Garderoben werden neu

Im Baugesuch der Gemeinde ist vorgesehen, dass das Sanierungsprojekt der Badi auch Massnahmen beinhaltet, die das Bad technisch und betrieblich wieder auf den neuesten Stand bringen.

Vorgesehen ist ein Ersatzbau des Gebäudes, in dem sich die Gastronomie sowie die Kasse der Anlage befindet und der mit einem neuen Anbau für die WCs und Garderoben, ergänzt werden soll. Weiter soll ein Schopf «Betrieb» gebaut werden.

Geplant ist zudem eine Auskleidung des Schwimmbeckens mit Edelstahl, ein Ersatz der Beckenverrohrung mit Umgang (Platten), das Erstellen einer neuen Badewasseraufbereitungsanlage mit neuer Verrohrung in den Technikraum und den Ersatz und die Sanierung der Filteranlage, der Aggregate und des hydraulischen Systems.

Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen

«Auch die von der Gemeindeversammlung beschlossene Beckenerweiterung wurde im Projekt umgesetzt», heisst es im Gesuch. Damit könne ein neues Schwimmbecken mit drei 25-Meter-Schwimmbahnen inklusive Startsockeln realisiert werden. «Die Zonen für Schwimmer und Nichtschwimmer werden mit einer Trennwand klar definiert. Die bestehende Einstiegstreppe wird zurückgebaut.»

Eine neue Treppe im Nichtschwimmerbecken soll zudem die nutzbare Wasserfläche vergrössern, das Sprungbecken mit 1-Meter-Sprungbrett werde belassen. Zusammen mit der Beckenerweiterung kostet das Projekt 3,35 Millionen Franken. Ziel sei es, so der Gemeinderat, dass nach Ende der diesjährigen Badesaison mit den Arbeiten begonnen werden kann. Nach neun Monaten soll die sanierte Badi pünktlich zur neuen Saison im Mai 2023 eröffnet werden.