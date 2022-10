Dietwil: Kanton bewilligt einen zweiten Fussgängerstreifen

Eine kleine Standfläche beim Mehrfamilienhaus an der Luzernerstrasse 26 in Dietwil gibt es bereits. Der dazugehörige Fussgängerstreifen soll nun bald gebaut werden. Denn wie eine kantonale Fussgängerzählung ergab, wird dieser Ort in der Nähe des Volgs rege zur Überquerung genutzt.

Melanie Burgener 03.10.2022, 05.00 Uhr