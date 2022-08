Immer mehr Menschen lassen sich im Friedwald beerdigen

Friedhof Die letzte Ruhe im Wald: Weshalb sich immer mehr Menschen eine Beerdigung im Freien wünschen Melanie Burgener Als die Firma FriedWald ihre ersten Beerdigungen an Wurzeln von Bäumen angeboten hat, wurde sie noch belächelt. Heute bieten sie diese Abdankungen an über 80 Orten in der Schweiz an – auch im Freiamt. Weshalb der Wunsch nach alternativen Bestattungen immer grösser wird, erlebt die Kellerämter Pfarrerin und Trauerrednerin Cindy Studer. Melanie Burgener 0 Kommentare 09.08.2022, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es mag an der frischen, klaren Luft liegen. Oder an den mächtigen Bäumen, die einen selbst und damit viele Probleme ganz klein erscheinen lassen, dass es die Menschen in den Wald zieht. Für viele ist dies ein Ort der Kraft und der Ruhe – für immer mehr sogar jener ihrer letzten Ruhe.

Schreitet man durch das kleine Wäldchen oberhalb von Rottenschwil, das eigentlich noch auf dem Boden Aristaus liegt, merkt man nichts davon, dass man sich hier in einem Friedwald befindet. Nur wer die Buchstabencodes an den Baumrinden erkennt, weiss, dass hier an den Wurzeln vieler Bäume die Asche von Verstorbenen begraben liegt.

Der Freiämter Friedwald in Aristau und jener im nahegelegenen Gebiet zwischen Jonen und Hedingen sind zwei von über 80, die die Firma FriedWald mit Sitz in Mammern (TG) in der Deutschschweiz betreibt. Über 20 Jahre sind vergangen, seit Ueli Sauter dieses Unternehmen gegründet hat. Während der Pionier und seine Idee zu Beginn noch belächelt wurden, herrscht heute ein regelrechter Boom um diese alternative Art der Beerdigung.

Dieses Grab wird niemals aufgehoben

«Der Wunsch nach Alternativen zum Friedhof ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Bereits acht unserer Standorte sind ausgebucht», erklärt FriedWald-Geschäftsleiterin Sabine Weber. Dass solche Naturgräber so beliebt sind, könnte daran liegen, dass viele Leute nicht mehr ihr ganzes Leben lang am selben Ort wohnen, wie das früher oft der Fall war.

Wer durch den Wald oberhalb von Rottenschwil schreitet, bemerkt nicht gleich auf den ersten Blick, dass er oder sie sich in einem Friedwald befindet. Melanie Burgener

«Dazu kommt, dass wer ein Friedwald-Grab hat, dieses nicht pflegen muss. Ein weiterer Grund, weshalb sich viele Menschen für diese Bestattung entscheiden ist, dass es keine Grabauflösung gibt», ergänzt Sabine Weber. Denn wer einmal einen Baum kauft, erhält die Garantie, dass dieser nicht gefällt wird und auch nachfolgende Generationen sich am selben Ort beerdigen lassen können.

Eine Bestattung im Friedwald – So funktioniert's In den offiziellen Friedwäldern suchen die örtlichen Förster Bäume aus, unter denen die Kundinnen und Kunden frei aussuchen können. Beim Kauf eines Baumes, den man ab 4'900 Franken erhält, wird dieser ins Grundbuch eingetragen und damit bis zu 99 Jahre lang geschützt. Die Asche von verstorbenen Menschen oder auch von Haustieren wird von den Hinterbliebenen selbst beigesetzt. Es dürfen aber keine Urnen vergraben und der Baum nicht mit Grabschmuck bestückt werden. Jedoch werden die Bäume mit Buchstabencodes an der Rinde signalisiert. «Der Baum nimmt die Asche als Nährstoff auf und wird so zu einem Sinnbild für das Fortbestehen des Lebens», schreibt FriedWald auf der eigenen Website www.friedwald.ch (mel)

Die Bestattung führen die Angehörigen der oder des Verstorbenen selbst durch. Weber sagt:

«Wir bereiten die Öffnung in der Erde um die Wurzel vor, damit der Baum nicht verletzt wird.»

Sie ergänzt: «Danach liegen die Erde und eine kleine Schaufel bereit. So können die Angehörigen den Abschied nach den eigenen Bedürfnissen gestalten», ergänzt Weber.

In vielen Fällen wünschen sich die Hinterbliebenen dennoch eine Trauerfeier vor Ort. Im Aargau – aber auch den umliegenden Gebieten – finden Trauerfamilien Unterstützung bei Cindy Studer. Nebst ihrem Amt als Pfarrerin in der Reformierten Kirche Kelleramt arbeitet sie selbstständig als konfessionslose Trauerrednerin. Bei ihrer Arbeit erlebt auch sie den Wandel weg von den herkömmlichen Friedhofsgräbern.

Damit Trauerfamilien nicht an Google weiterverwiesen werden

Cindy Studer ist Pfarrerin in der Reformierten Kirche Kelleramt. Nebenberuflich ist sie Trauerrednerin und organisiert Beerdigungen für Konfessionslose oder Bestattungen ausserhalb der Kirche. Bild: Melanie Burgener

Seit fast zehn Jahren führt Cindy Studer Abdankungsfeiern durch, die sich von den herkömmlichen Beerdigungen in der Kirche unterscheiden. Entstanden ist diese Idee, weil sich zunehmend Familien von Verstorbenen bei der Pfarrerin gemeldet haben, die konfessionslos waren. «Ich habe gemerkt, dass diese Menschen einfach durch die Maschen fallen. Auf der Suche nach konfessionsungebundenen Alternativen werden sie häufig an Google weiterverwiesen», sagt sie.

Dabei gäbe es so viele Alternativen, die auch bei Menschen beliebt seien, die Mitglied der Kirche sind. Studer sagt:

«Viele wollen weg von den traditionellen Beerdigungen mit Orgelmusik, dem klassischem Lebenslauf und vorgegebenen Auferstehungsvorstellungen.»

Deshalb führt sie in ihrem Nebenamt Rituale durch, an denen sich die Familien stärker beteiligen können und die individueller an die Verstorbenen angepasst werden.

Wälder seien dafür ein sehr beliebter Ort. «Sie haben einen Zauber für sich», sagt Studer. «Aber auch sie sind nicht für alle das Richtige.» Weitere Möglichkeiten seien Flussbestattungen. «Vor allem an der Reuss führe ich viele Abdankungen durch. Auch Lieblingsplätze der Verstorbenen werden gerne als Bestattungsort ausgesucht.»

In den meisten Fällen könne man diese Wünsche auch erfüllen. Denn die Asche darf tatsächlich im Freien vergraben oder verstreut werden, «sofern man die Einwilligung des Grundbesitzers hat», betont Studer. «Ich habe es aber noch nie erlebt, dass diese den Wunsch nach einer Beerdigung auf ihrem Grundstück abgeschlagen haben.»

Auch in der Kirche findet ein Umdenken statt

Cindy Studer freut sich darüber, dass die Kirche Beerdigungen zunehmend kreativer gestaltet. Bild: Melanie Burgener

Dass sich immer häufiger Menschen gegen ein Grab auf dem Friedhof entscheiden, habe wahrscheinlich mit dem Trend hin zum Individualismus zu tun. «Den gibt es schon lange und das ist sich die Kirche bewusst. In den vergangenen Jahren hat sie immer stärker begonnen, das auch in die Praxis umzusetzen», so Studer.

Immer häufiger würden auch politische Gemeinden kreativ werden, so Studer. Das erkenne man beispielsweise an den Friedhöfen und Abdankungshallen, die immer öfter schön und konfessionslos gestaltet werden. Oder die zunehmenden Grabalternativen auf Friedhöfen, wie Bäume, Sträucher oder Blumenwiesen.

Dass die Beerdigung auf dem Friedhof nach wie vor ihre Berechtigung habe, zeige sich in ihren Zahlen:

«Rund 60 Prozent aller Trauerfeiern, die ich halte, finden auf dem Friedhof oder vor der Abdankungshalle statt.»

Dazu ergänzt Studer: «Und hierbei mus ich auch meine Kolleginnen und Kollegen in den Pfarrämtern in Schutz nehmen. Viele von ihnen gestalten Beerdigungen im kirchlichen Rahmen grossartig und gehen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Wünsche der Hinterbliebenen ein. Aber sie können nicht wie ich, die das im Nebenamt macht, mehrere Tage in eine Beerdigung investieren», sagt sie.

Deshalb, sagt Studer, sehe sie die politischen Gemeinden in der Pflicht, den Hinterbliebenen Alternativen wie beispielsweise eigene Parkwälder oder geprüfte freie Trauerrednerinnen und Trauerredner zu empfehlen.

