Das Referendumskomitee überraschte die Bünzer

Debatte Fusion mit Boswil? Bünzer Referendumskomitee überrascht und kündigt möglichen Gemeinderatskandidaten an Sollen Bünzen und Boswil fusionieren? Diese Frage spaltet die Bevölkerung in Bünzen. Der Gemeinderat lud deshalb zum Podium ein, das zwar keine neuen Fakten zu Tage brachte aber die Ankündigung des Referendumskomitees, dass sich allenfalls Ende der Woche ein Gemeinderatskandidat melden werde.

Die Pro- und Contra-Lager sitzen links und rechts neben Diskussionsleiter Fabian Hägler (Stv. AZ-Chefredaktor, mitte). Nathalie Wolgensinger

Für Bünzens Frau Gemeindeammann Marlise Müller und Gemeinderat Peter Huber liegen die Gründe für die Fusion mit Boswil auf der Hand. Huber fasst es so zusammen: «Es ist zunehmend schwierig, qualifiziertes Verwaltungspersonal zu finden und Gemeinderatskandidaten zu rekrutieren, ist fast aussichtslos.»

Die kleine Gemeinde stosse an Leistungsgrenzen, verdeutlichte er die Situation anlässlich der Podiumsdiskussion am Montagabend in der sehr gut besetzten Mehrzweckhalle. Diese Ausgangslage habe schliesslich in der Idee der Zusammenarbeit mit Boswil gemündet.

Im Februar 2021 lancierten die beiden Gemeinderäte eine Bevölkerungsumfrage. Und siehe da: Hüben wie drüben war man dem Vorhaben gegenüber mehrheitlich positiv eingestellt. Beide Gemeindeversammlungen hiessen Anfang Juni den Kredit für die Prüfung des Zusammenschlusses gut.

Ein engagierter Schlagabtausch

Doch in Bünzen machte sich Unmut breit. Einerseits ärgerte man sich, dass an der Gemeindeversammlung, an der der Kredit gesprochen wurde, bloss 66 Stimmbürger teilnahmen und andererseits mache es keinen Sinn, sich ohne Not mit dem Nachbarn zusammenzuschliessen, so Ramona Kuhn. Sie tat sich mit vierzehn weiteren Bünzern zusammen und sammelte 282 Unterschriften gegen den Projektierungskredit von 115’000 Franken.

Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Clay Weber lieferte sie sich – unter der Leitung des stellvertretenden AZ-Chefredaktors Fabian Hägler – einen engagierten Schlagabtausch mit den beiden Gemeinderatsvertretern.

«Ich bin doch nicht der Depp von Bünzen!»

Weber und Kuhn werfen dem Gemeinderat unter anderem vor, dass die Projektkosten willkürlich seien und die Krediterhöhung um 10’000 Franken erst an der Gemeindeversammlung publik gemacht wurde. «Wir haben die Sekretariatsleistungen an ein Beratungsunternehmen ausgelagert, weil die Verwaltung überlastet ist, deshalb diese Mehrkosten», begründete Huber. Für Clay Weber geht alles zu schnell und das mitten in der Pandemie:

«Warum so gehetzt? Warum muss das alles so schnell unter Dach und Fach?»

Das sei, so Huber, ein ganz normaler Prozess mit vorgegebenen Zeitplänen, die von anderen Aargauer Gemeinden so praktiziert wurde.

«Die Zusage dazu hätte ich dann aber gerne schriftlich vom Gemeinderat», antwortete Clay Weber auf die Frage von Fabian Hägler, ob er auch der Ansicht sei, dass der Steuerfuss nach der Fusion sinken werde. Ramona Kuhn rechnete vor, dass ein Zusammenschluss der beiden Gemeinden auf die Dauer bestimmt nicht günstiger komme.

Während der Fragerunde gingen die Emotionen dann richtig hoch. Es war Frau Gemeindeammann Marlise Müller, die empört ausrief:

«Ich bin doch nicht der Depp von Bünzen! Ich werde bestimmt nicht nochmals zur Wahl antreten.»

Müller ist seit 16 Jahren im Amt, ihr Gemeinderatskollege Peter Huber seit 14 Jahren. Zur Wahl stellt sich einzig noch Gemeinderat Stefan Kuhn. Bünzen droht die Zwangsverwaltung. In Wallung brachte Marlise Müller die Aussage von Ramona Kuhn, dass ihr Engagement für das Referendum sie nicht automatisch zur Gemeinderatskandidatin qualifiziere und, dass das bestehende Gremium die Arbeit nun zu Ende führen soll.

Referendumskomitee sucht Kandidaten

Zwei Personen aus dem Publikum riefen das Referendumskomitee dazu auf, sich im Gemeinderat zu engagieren.

Clay Weber kündigte an: «Wir kennen Leute, die sich eine Kandidatur überlegen. Ende Woche wissen wir mehr.» Es gelang Hägler auch nach hartnäckigem Nachfragen nicht, mehr in Erfahrung zu bringen. Man darf gespannt sein, welchen Kandidaten das Referendumskomitee aus dem Hut zaubern wird.

Zum Schluss wünschte sich Alice Rosenberg, die während 12 Jahren im Gemeinderat war, wieder mehr Anstand in der Politkultur der Gemeinde. Sie sagte: «Ich fand das total daneben, wie der Gemeinderat an der letzten Gemeindeversammlung beleidigt wurde.»