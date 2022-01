Wohlen: Der Stein am Büelisacherkanal ragt wieder aus dem Wasser

De Sämf dezue Wenn der Bagger schon mal da ist – wie ein kleiner Eingriff die Gemüter am Büelisacherkanal beruhigt Seit bald zwei Jahren beschäftigt der bestehende Fussweg über den Wohler Büelisacherkanal Spaziergängerinnen, Spaziergänger und sogar den Einwohnerrat. Nun konnte der Kanton das Problem mit dem Übergang ganz einfach entschärfen. Zumindest ein Stück weit. Marc Ribolla 29.01.2022, 05.00 Uhr

So einfach geht das: Der Trittstein über den Wohler Büelisacherkanal ist angehoben worden und die Bachsohle etwas aufgeschüttet. zvg

Kein anderer Fussweg gab in den vergangenen zwei Jahren in Wohlen so viel zu diskutieren wie der Übergang über den Büelisacherkanal. Es handelt sich um den kleinen Pfad neben dem Hochwasserbecken auf der linken Seite der Bünz. Dort führt eine schmale Treppe ohne Geländer hinunter zum Bach: Mit einem grossen Schritt erreicht man den Stein in der Bachmitte, mit einem weiteren das andere Ufer. Führte der Kanal viel Wasser, war es schwierig bis unmöglich, ihn trockenen Fusses zu überqueren. Wer einen Kinderwagen dabei hatte oder weniger gut zu Fuss war, schaffte es ebenfalls nicht. Was soll das? Das fragten sich immer mehr Leute.

Zurück zum Anfang: Begonnen hat alles 2017. Damals wurde das neue Hochwasserrückhaltebecken an der Bünz zwischen Wohlen und Waltenschwil eingeweiht. Als sie die Bünz renaturierten, hatten die Planer den Weg auf der rechten, also östlichen Bachseite als Spazierweg auserkoren. Links der Bünz sollte zum Schutz von Natur und Landwirtschaft möglichst nicht spaziert werden. Doch jene Planer hatten nicht mit den örtlichen Spaziergängerinnen und Spaziergängern gerechnet. Die wollten dort spazieren, wo sie immer spazierten.

Im Frühling 2020 nahm die Geschichte ihren Lauf. Leserbrief um Leserbrief wurde geschrieben. Auch die Gemeinde wurde aufmerksam gemacht. Dieser winzige Wohler Verkehrsweg schien wirklich ein Bedürfnis vieler zu sein – dem nahm sich der Gemeinderat pflichtbewusst an.

Zur Erinnerung: Der kleine Fussweg mit dem Stein mitten im Bach war nie als Spazierweg konzipiert gewesen. Ganz nach schweizerischen Gepflogenheiten setzte man aber trotzdem 2020 eine Arbeitsgruppe zur Lösung des «Problems» ein. 14 Personen aus Interessensgruppen und Kommissionen kümmerten sich in zwei Sitzungen darum. Der Kanton als Eigentümer redete ebenfalls ein Wörtchen mit. Die Einsetzung der Arbeitsgruppe war eine eineinhalbseitige Medienmitteilung aus dem Gemeindehaus wert.

Ein weiterer grosser Moment in der Saga des Büelisacherkanals passierte im vergangenen Herbst. Die Arbeitsgruppe wählte aus fünf Varianten eine zur Umsetzung aus. So beantragte der Gemeinderat beim Einwohnerrat einen Betonsteg mit Geländer bei der Treppe. Und zwar für die Kleinigkeit von 75'000 Franken. Die Antwort war einstimmig: Nein. Zusammen mit dem Kantonsanteil wäre das «Brüggli» sogar auf 124'000 Franken zu stehen gekommen. Viel Aufwand und Wirbel – null Ertrag.

Die Passage des Büelisacherkanals vor der Steinanhebung. Nathalie Wolgensinger (19.10.2021)

Es blieb alles beim Alten, wer vorher wütend gewesen war, blieb es. Keine Lösung war in Sicht. Doch dann kam der Kanton. Still und leise löste er diese Woche zumindest einen Teil des Problems. Gratis und franko. Er hob den Stein mit dem Bagger an, schaufelte Kies darunter und setzte ihn etwas erhöht wieder ab. Noch immer ist der Weg nicht rollstuhlgängig. Aber auch bei höherem Wasserstand wieder für jene passierbar, die unbedingt hinüber wollen.

Wie ging das auf einmal? Silvio Moser, Projektleiter Wasserbau beim Kanton, erklärt: «Die entsprechenden Maschinen waren wegen Unterhaltsarbeiten beim Holzrechen des Rückhaltebeckens sowieso vor Ort. In diesem Zusammenhang wurde auch der Trittstein angehoben und die Bachsohle wieder etwas aufgeschüttet.» Damit sei der ursprüngliche Zustand von 2017 wieder hergestellt worden. Weitere Massnahmen sind keine vorgesehen.

Der jetzige Übergang dürfte zumindest einen Teil der erhitzten Gemüter wieder für einige Jahre etwas abkühlen und für genügend trockene Füsse sorgen. Auch bei etwas höherem Wasserstand. Dabei reichte ein kleiner, aber effektiver Eingriff. Was man daraus lernen kann: Manchmal hilft es, wenn zufällig ein Bagger in der Nähe ist.