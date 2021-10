De Sämf dezue Anstehen für den Coronatest – sieben Frauen, sieben Geschichten Wer nicht geimpft ist und doch am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss sich testen lassen. Dies soll kein Diskurs für oder gegen das Impfen sein. Sondern einfach nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was man erleben kann, wenn man sich für so einen Test in die Schlange stellt. Andrea Weibel 05.10.2021, 05.00 Uhr

Anstehen für den Coronatest: Die Geschichten der Testwilligen sind spannend und vertreiben einem die lange Wartezeit. Symbolbild/Shutterstock

Es ist 14.02 am Freitagnachmittag. Um 14 Uhr hat die Freiämter Apotheke aufgemacht, bei der man sich ohne Anmeldung auf Covid testen lassen kann. Den Test scheinen viele Leute zu brauchen. Zumindest erhält diesen Eindruck, wer die Schlange anschaut, die zwei Minuten nach Türöffnung von der Rückseite des Apothekengebäudes ums Haus herum bis über den Parkplatz geschätzte 60 Meter lang ist. Inbegriffen sind natürlich die 1,5 Meter Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Testwilligen.

Es ist heiss an diesem Freitagnachmittag. Ich brauche den Test, um abends geschäftlich an einer Lesung teilnehmen zu dürfen. Aber ich habe das Glück, während des Anstehens – Multitasking ahoi – gleichzeitig arbeiten zu können. Die Artikelüberschriften, die ich in den Laptop tippe, bringen einzelne Leute hinter mir zum Lachen, und sie hören auch unverhohlen zu, wie ich am Handy kurze Interviews führe. Das dürfen sie gern, ich fühle mich nicht anders als ab und zu im Grossraumbüro.

Ich bin da ja nicht anders: Ab und zu komme ich nicht umhin, einzelne Gesprächsfetzen um mich herum mitzuhören. Vor mir besprechen zwei junge Frauen Männergeschichten. Sollen sie ihrer Freundin sagen, dass ihr Typ nur das Eine will? Dass er das mit einer der beiden Wartenden vor einem Jahr nicht anders gemacht hat? Sobald er hatte, was er wollte, hat er sich nie wieder gemeldet. Es ist doch immer wieder dasselbe.

Ich sitze im Schneidersitz auf dem Boden, Laptop auf den Knien, Blöckli und Natel auf der Laptoptasche daneben. Ein Do-it-yourself-Büro. Alle paar Minuten muss ich aufstehen und zwei Meter vorrücken. Als mir der Stift runterfällt, hebt ihn eine liebenswürdige junge Frau hinter mir auf.

Wenige Minuten später fragt sie mich höflich, ob es möglich wäre, dass sie wieder zurück in die Schlange hinter mir eintreten dürfe, wenn sie rasch etwas zu Trinken kaufen gehen würde. Selbstverständlich darf sie. Die Frau hinter ihr in der Schlange und ich geben ihr ebenfalls Geld mit, denn wir beide haben uns dasselbe schon lange überlegt an diesem heissen Tag.

Als sie zurückkommt und uns die grossen Wasserflaschen überreicht, sehen wir die neidischen Blicke aller anderen Wartenden. «Ich hätte ja gern Becher mitgebracht, um allen Wasser anzubieten, aber es hatte keine», sagt sie entschuldigend. Es ist unglaublich schön, dass jemand sich um andere, sogar wildfremde Menschen sorgt.

Die junge Frau steht in der Schlange, weil sie am Wochenende an einer Messe in Bern mitarbeiten kann. Eine Impfung möchte sie im Moment nicht, sie kommt selten in Situationen, wo ein Zertifikat nötig wäre. Anders ergeht es der Frau hinter ihr. Sie studiert Medizin und muss für jeden Tag an der Uni ein Zertifikat vorweisen – Onlineunterricht ist nicht mehr möglich. Dafür hat sie Testtermine in Muri und Aarau im Voraus gebucht. Und falls es einmal doch nicht für eine Voranmeldung reicht, steht sie eben hier in der Schlange. «Aber ich werde mich wohl auch impfen lassen. Ich will eigentlich nicht, aber das kann ich mir auf Dauer nicht jedes Mal antun», sagt sie resigniert.

Nach knapp einer Stunde Wartezeit verlassen die beiden Frauen vor uns, die uns mit Geschichten über die Männerwelt die Zeit vertrieben haben, die Schlange. «Wir müssen arbeiten», antworten sie schulterzuckend auf meine Frage. Dabei hätten sie es beinahe geschafft.

Gegen 15.20 Uhr halte ich mein Zertifikat in den Händen. Negativ. Dafür läuft jetzt meine Nase – so tief hinunter in den Rachen hat mir diese Teststäbchen noch nie jemand gestossen, obwohl ich schon viele Tests hinter mir habe. «Meine Tochter kommt nicht mehr her, weil die testende Person dafür bekannt ist, dass sie einem die Dinger fast ganz in den Hals steckt», sagt eine Frau, die auf ihr Resultat wartet.

Wir haben es geschafft. Ich wünsche meinen kurzzeitigen Weggefährtinnen eine gute Messe beziehungsweise viel Erfolg im Studium und fahre zurück ins Büro. Trotz allem war es eine spannende Nachmittagsbeschäftigung.