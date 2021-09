Coronavirus: So ist die Impfquote in den Freiämter Gemeinden

Coronavirus Zwischen 31 und 61 Prozent: So unterschiedlich stehen die 41 Freiämter Gemeinden bei der Impfquote da Kürzlich hat der Kanton Aargau zum ersten Mal die Daten bezüglich Impffortschritt in den einzelnen Gemeinden präsentiert. In den Freiämter Bezirken Bremgarten und Muri gibt es deutliche Unterschiede. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine «bewegliche» Impfstation des Kantons Aargau im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli Ende August in Spreitenbach. Christian Merz/Keystone

Seit rund neun Monaten läuft im Kanton Aargau die Impfaktion gegen Covid-19. Nun hat das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) vergangene Woche zum ersten Mal einen Datensatz im Covid-Newsletter publiziert, der die Durchimpfungsquote nach allen Aargauer Gemeinden aufschlüsselt.

Dabei zeigen sich in den beiden Freiämter Bezirken Muri und Bremgarten deutliche Unterschiede. Die Impfquoten in den 41 Gemeinden mit Stichtag 26. August bewegen sich in einer Spannbreite zwischen 30,9 Prozent und 60,9 Prozent. Am Schluss der Rangliste figuriert Islisberg (30,9 Prozent), knapp vor Dietwil mit 31,8 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Islisbergs Frau Vizeammann Jolanda Eggenberger, die das Ressort Gesundheit führt, ist angesichts der tiefen Impfquote etwas verwundert. Sie sagt auf Anfrage der AZ:

«Ich kann es nicht ganz verstehen und staune etwas. Die meisten Leute, die ich im Dorf kenne und antreffe, sind geimpft.»

Weshalb das Kellerämter Dorf mit seinen rund 600 Einwohnerinnen und Einwohnern so schlecht abschneidet, sei unerklärlich. Kantonsweit steht nur noch Fisibach im Bezirk Zurzach mit 28,2 Prozent schlechter da. Eine mögliche Ursache könnte in der Datenerhebung selbst liegen.

Denn das DGS weist in den publizierten Daten nur die doppelt Geimpften aus. Bereits Covid-Genese, die nur eine Impfdosis erhalten, sind nicht inbegriffen. Ebenso tauchen darin die fast 12'000 Aargauerinnen und Aargauer nicht auf, die sich in einem anderen Kanton oder dem Ausland piksen liessen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mancher liess sich wohl auch in einem anderen Kanton impfen

Dieser Fakt könnte auch in Islisberg, das an der Kantonsperipherie liegt, greifen. Eggenberger sagt: «Islisberg ist sehr Zürich-lastig orientiert. Es gibt einige Einwohner, die beispielsweise ihren Hausarzt im Kanton Zürich haben.» Auch das Spital Affoltern am Albis ist nur unweit entfernt. Die Gemeinderätin spricht auch die eher jüngere Bevölkerungsstruktur an.

Ein mögliches Argument zur tieferen Impfquote erwähnte Dietwils Gemeindeammann Pius Wiss kürzlich in der AZ. In ländlichen Gebieten sei man skeptischer eingestellt gegenüber der Impfung als in den Städten und Agglomerationen. Im Dorf mit der zweittiefsten Freiämter Impfquote seien die Coronamassnahmen ein Thema in den Gesprächen, weniger aber das Impfen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kantonsweit sind aktuell 51,9 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Im Freiamt erreichen aber nur sieben Gemeinden eine Quote über 50 Prozent (Muri, Widen, Hägglingen, Tägerig, Dottikon, Niederwil, Beinwil). Als Nummer 1 sticht dabei Letztere heraus, die sogar die 60-Prozent-Marke knackt.

Eher ältere Bevölkerung und familiäre Strukturen in Beinwil

Beinwils Frau Vizeammann Franziska Stenico, die dem Ressort Gesundheit vorsteht, ist über den Spitzenplatz begeistert. Sie sagt: «Ich bin positiv überrascht und es freut mich sehr.» Besonders, weil Beinwil generell eher eine konservative Gemeinde sei.

Als mögliche Gründe für die hohe Impfbereitschaft im 1200-Seelen-Dorf sieht Stenico die demografische Entwicklung mit einem höheren Anteil an älterer Bevölkerung. «Diese Risikogruppe hat sich tendenziell eher früh geimpft. Hinzu kommt die familiäre Struktur im Dorf. Oft wohnen auch noch die Söhne oder Töchter der Älteren in Beinwil. Diese haben sich vielleicht aus Solidarität impfen lassen, um den Kontakt mit den Eltern pflegen zu können», sagt Stenico.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen