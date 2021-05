Cinepol Sins Sinser Kino zieht vier Wochen nach dem Lockdown erste Bilanz Seit gut einem Monat laufen die Projektoren wieder im Sinser Kino Cinepol. Geschäftsführer Bruno Arnold, der das Landkino mit viel Herzblut führt, ist nach wie vor optimistisch, und dies trotz schwieriger Umstände. Nathalie Wolgensinger 15.05.2021, 05.00 Uhr

Bruno Arnold, Geschäftsführer des «Cinepol», Sins, blickt positiv in die Zukunft. Bild: Nathalie Wolgensinger

Für Optimist Bruno Arnold ist das Glas immer halb voll. Und so ist die Wiedereröffnung des «Cinepol» für ihn eine gefreute Sache. Auch wenn er seine drei Kinosäle jeweils nur zu einem Drittel füllen und weder Popcorn noch Getränke verkaufen darf sowie Maskenpflicht gilt. Das Angebot an Filmen ist noch überschaubar. Bruno Arnold kommentiert:

«Wir können uns nicht beklagen. Unser Problem ist nicht primär Corona, sondern, dass wir die beginnende Sommersaison finanziell überstehen.»

Es liegt auf der Hand, dass die Besucherzahlen mit den steigenden Temperaturen zurückgehen. Um diese Flaute zu meistern, ist das Landkino beim Sinser Bahnhof auf die umsatzstarken Wintermonate angewiesen. Diese sorgen jeweils für das finanzielle Polster, welches Arnold und seine Crew dann durch die folgenden Sommermonate trägt.

Das Kino konnte nicht einfach auf Knopfdruck wieder öffnen

Diese dringend notwendigen Einnahmen sind weg. Als die Kinos nach dem ersten Lockdown Ende Juni 2020 wieder öffnen konnten, standen die Besucher nicht Schlange. Und auch in den folgenden Wochen wurde es nicht besser. Rund die Hälfte weniger Eintritte verzeichnete er von vergangenem Sommer bis in den Herbst im Vergleich zum Vorjahr, so Arnold. Selbst während der Herbstferien, die Familien oft für einen Kinobesuch nutzen, verzeichnete er einen Drittel weniger Eintritte.

Kaum nahm dann das Geschäft wieder etwas Fahrt auf, wurde es mit dem erneuten Lockdown am 21. Dezember abrupt gestoppt. Vor rund einem Monat konnte Bruno Arnold wieder loslegen. Er erzählt:

«Es brauchte vier Wochen Vorlaufzeit, bis unsere Verleiher wieder aktuelle Filme im Angebot hatten.»

So langsam aber bessere es, zieht er ein erstes Fazit. Er sei mit zehn Filmen gestartet und könne das Angebot nun Tag für Tag mit Neuheiten ergänzen. In den nächsten Wochen und Monaten kämen unglaublich gute Filme auf den Markt, die bestimmt den Geschmack der Oberfreiämter Kinogänger treffen werden, freut er sich.

«Dann war das halt ein verlorenes Jahr»

Der Kanton habe ihm Ausfallentschädigung zugesichert. Wie hoch diese jedoch sein wird, das weiss er derzeit noch nicht. Seit Oktober des vergangenen Jahres habe er keine Zahlungen mehr erhalten. Bruno Arnold sagt:

«Wir leben vom Ersparten und unsere Angestellten sind in Kurzarbeit.»

Wenn die Ausfallentschädigung jedoch seine Fixkosten decke, dann könne er damit leben. Er kommentiert: «Dann war das halt ein verlorenes Jahr.» Ein grosser Teil des Ersparten sei aber weg.

Und dieses wiederum wäre für den Neubau gedacht gewesen. Denn in spätestens zwei Jahren muss das «Cinepol» das Feld räumen. Das Gebäude, in dem früher eine Coop-Filiale untergebracht war, gehört der Landi Sins. Diese stellt das Land der Migros Luzern für einen Neubau zur Verfügung.

Arnold möchte mit seinem Kino in den Kulturbau Küngsmatt ziehen. Der Projektierungskredit in Höhe von 250'000 Franken für den Gemeinschaftsbau mit der Katholischen Kirche ist Traktandum an der kommenden Gemeindeversammlung vom 9. Juni. Vorausgesetzt, die Gemeinde und auch die katholische Kirchgemeinde geben dem Vorhaben grünes Licht, könnte das Kino im Sommer 2023 in den Kulturbau zügeln.