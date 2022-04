Zwischen Bettwil und Buttwil: Auto kollidiert mit Motorrad

Buttwil/Bettwil Auto kollidiert mit Motorrad Beim Abbiegen stiess eine Autofahrerin mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Ein Rettungshelikopter flog die Beifahrerin verletzt ins Spital. 17.04.2022, 09.02 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 15 Uhr auf der Seetalstrasse zwischen Buttwil und Bettwil, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr von Bettwil kommend abwärts und wollte nach links zum Weiler Weissenbach abbiegen.

Eine der Motorradfahrerinnen musste ins Spital geflogen werden. zvg

In diesem Moment nahte von Buttwil her das mit zwei Personen besetzte Motorrad. Dieses stiess mit dem abbiegenden Auto zusammen. Die Ambulanz forderte für die Beifahrerin des Motorrades einen Rettungshelikopter an. Dieser flog die 69-jährige Frau ins Spital.

Nach ersten Angaben erlitt sie einen Beinbruch. Der gleichaltrige Fahrer der Indian-Maschine zog sich eine Hirnerschütterung zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. (has)

Boswil, 16. April: Auto kollidiert mit Motorrad. zvg Staufen/A1, 15. April: Zaun eingedrückt und Auto heimlich geborgen. zvg Sins, 14. April: Eine Katze wurde von einem Pfeil getroffen und musste eingeschläfert werden. Kantonspolizei Aargau Im starken Regen vom Freitagabend ist ein Autofahrer mit seinem Ford Mustang auf der A1 von Oftringen Richtung Zürich fahrend ins Schleudern gekommen und in die Mittel- und Randleitplanke geprallt. KaPo Aargau Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag verunfallt. Das Auto kam von der Strasse ab und landete schliesslich im Bachbett. KaPo Aargau Dietwil, 7. April: Ein völlig übermüdeter Lastwagenchauffeur rammte die Mittelleitplanke der A1. Er wurde bereits letzten Monat in Österreich wegen Nichteinhaltung der Ruhezeiten verzeigt. Zuger Polizei Oftringen, 3. April: Am Sonntag verursachte ein Automobilist in angetrunkenem Zustand einen Selbstunfall. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden. Kapo AG Wohlenschwil, 30. März: Autofahrerin fährt gegen Inselschutzpfosten. zvg Murgenthal, 30. März: Auf Testfahrt: 30-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Porsche und rutscht einen Abhang hinunter Kapo AG Murgenthal, 30. März: Auf Testfahrt: 30-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Porsche und rutscht einen Abhang hinunter Kapo AG Sins, 29. März: Ein Lastwagen mit seiner Mulde kollidierte mit einer Überführung. Die Lenkerin wurde verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Kapo AG