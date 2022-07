Stärkere Neophyten-Bekämpfung dank Millionen vom Kanton

BUTTWIL Weshalb Pflanzen aus dem Himalaja im Freiamt nichts zu suchen haben: Neophyten-Bekämpfung entlang der Bünz Der Kanton Aargau sagt den Neophyten den Kampf an. Dank einem Kredit in zweistelliger Millionenhöhe können die Arbeiten in den nächsten fünf Jahren intensiviert werden. Die AZ nahm einen Augenschein bei einem Einsatz entlang der Bünz. Laura Koller Jetzt kommentieren 17.07.2022, 05.00 Uhr

Die Praktikantinnen stehen bei der Neophyten-Bekämpfung in Buttwil hüfthoch im Grünen. Hier wird Drüsiges Springkraut entfernt, das kann bis zu zwei Meter hoch wachsen. Laura Koller

Zum Glück tragen die Neophyten-Jägerinnen und -Jäger Leuchtwesten, sonst würden sie beinahe zwischen den hoch gewachsenen Pflanzen an der Bünz verschwinden. An diesem Tag sind sie im Auftrag des Kanton Aargau in Buttwil unterwegs und gehen den gebietsfremden, invasiven Gewächsen an den Kragen.

Die Neophyten verursachen immer mehr Probleme. Sie verdrängen die einheimischen Arten und bieten den Kleintieren keine Nahrung. Bisher erfolgte die Bekämpfung punktuell und musste aus dem ordentlichen Budget der jeweiligen Abteilung finanziert werden. Um auf die Neobiota, also die invasiven Pflanzen- und Tierarten, angemessen zu reagieren, sprach der Aargauer Regierungsrat 2021 einen Kredit von 14,8 Millionen.

Sechs kantonale Abteilungen bekämpfen die Neophyten

Beim Einsatz in Buttwil ist zu sehen, wofür dieses Budget verwendet wird. Till Buser, Botaniker vom Umwelt-Unternehmen Creanatira, ist mit seinem Team aus Praktikantinnen, Zivildienst-Leistenden und Personen aus Sozial-Programmen an der Arbeit. Von Mai bis September sind sie entlang der Bünz unterwegs. An jenem Tag beseitigen sie das Drüsige Springkraut.

Das stammt ursprünglich aus dem Himalaja, wie es in die Schweiz kam, ist nicht mehr nachvollziehbar. Das Drüsige Springkraut ist einjährig, an Flussläufen breitet es sich schnell aus und kann bis zu zwei Meter hoch werden. Dank der oberflächlichen Wurzeln lassen sich die Pflanzen gut entfernen.

Dieser Neophyt wird gejagt: Das Drüsige Springkraut blüht in schönen Fuchsia-Tönen. Die grünen, länglichen Kapseln können die Samen weit verstreuen, deshalb sollte die Pflanze vor der Blütezeit ausgerissen werden. zvg

Sechs verschiedene kantonale Abteilungen sind Teil der gross angelegten Bekämpfungsstrategie. Für den Einsatz in Buttwil ist die Abteilung Landschaft und Gewässer zuständig. Hans-Peter Nussbaum ist als Fachbereichsleiter des aargauischen Gewässerunterhalt von der Notwendigkeit dieser Arbeit überzeugt:

«Die Beseitigung ist in mehreren Phasen geplant. Wenn man konsequent dran bleibt, kann man etwas gegen die Neophyten ausrichten.»

Das Team von Creanatira arbeitet sich deshalb von oben nach unten dem Flusslauf entlang vor. Das hat einen guten Grund, erklärt Buser: «Wenn der Bach viel Wasser führt, reisst es einen Teil der Pflanzen mit, diese wachsen weiter unten am Ufer wieder an. Die Pflanzen können ihre Samen auch durch einen Schleudermechanismus verteilen und sind so sehr effektiv».

Blühende Neophyten dürfen nicht auf dem Kompost entsorgt werden

Der Botaniker Till Buser bewegt sich mit seinem Team für die Neophyten-Bekämpfung der Bünz entlang flussabwärts. Laura Koller

Das Drüsige Springkraut würde in schönen Fuchsia-Tönen blühen, aber Buser und sein Team kommen dem in Buttwil zuvor. Sie reissen die Gewächse aus, bevor sie blühen und ihre Samen verteilen. «In diesem Zustand können wir das Springkraut bei den Kompostieranlagen in der Region entsorgen», erklärt Buser. «Wenn die Pflanzen bereits blühen, bringen wir sie in die Kehrichtverbrennungsanlage.»

Einige Neophyten müssen so entsorgt werden, dass keine weitere Ausbreitung stattfinden kann. Manche Gemeinden, wie Dietwil, verteilen dafür spezielle Abfallsäcke an ihre Bevölkerung. In Wohler Wald wurden dafür Behälter aufgestellt, die Spazierenden werfen dort oft die unterwegs gefundenen und entfernten Pflanzen ein.

Die Mitarbeit der Öffentlichkeit ist wichtig, das sieht Till Buser auch so: «Die Leute können die Augen offenhalten und Neophyten ausreissen, wenn sie welche sehen. Zudem können sie die invasiven, fremden Pflanzen durch Einheimische ersetzen.» Das sei besonders wichtig, weil manche der fremden Gewächse den heimischen Kleintieren keine Nahrung geben.

Verlust der Direktzahlungen durch Neophyten in der Landwirtschaft

Nebst dem Lebensraum, den sie anderen Pflanzen rauben, stellen die Neophyten auch eine ökonomische Bedrohung dar. Das Drüsige Springkraut macht Böschungen instabil, da es keine tiefen Wurzeln hat. Ausserdem stirbt es im Winter ab und lässt dann offenen Boden zurück. Das treibt die Erosion voran und kann an Bachufern grosse Schäden verursachen.

Auch für die Landwirtschaft sind die gebietsfremden Gewächse ein Problem. Je nach Pflanze kann es zu Ertragseinbussen, schlechter Futterqualität oder gar Vergiftung von Tieren kommen. Wenn auf dem Landwirtschaftsland zu viele Neophyten sind, kann dies auch einen Einfluss auf die Direktzahlungen haben.

Die grossen Säcke werden vom Creanatira-Team mit den Neophyten gefüllt. Im Anschluss wird das Grünzeug meistens in die Kehrichtverbrennungsanlage gegeben, da es beim Kompostieren wieder versamen würde. Laura Koller

Um den gebietsfremden Pflanzen zu Leibe zu rücken, gibt es mehrere Strategien. «Wichtig ist aber, dass man die Orte zwei bis drei Mal besucht», erklärt Buser. Mit dem einmaligen Ausreissen ist es nicht getan. Bei dichten Beständen oder mehrjährigen Gewächsen wächst oft etwas nach. Der Gewässerbeauftragte Nussbaum stimmt dem zu: «Mit regelmässigen Einsätzen können wir viel ausrichten im Kampf gegen Neophyten.»

