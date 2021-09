Buttikon - Diese Freiämterin lebt mit 26 Ratten

Buttwil Wenn andere «Igitt!» schreien, sagt sie verzückt «Jööö»: Diese Freiämterin lebt mit 26 Ratten unter einem Dach Wovon sich andere nur ekeln, das ist Judith Berneggers grosse Leidenschaft. Seit 15 Jahren gehören Ratten zum festen Bestandteil ihrer Familie. Dafür opfert sie viel Zeit und Engagement. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Hund, Katze, Schildkröte. So weit so gewöhnlich. Bei Judith Bernegger in Buttwil hört es damit aber nicht auf. Denn bei ihr leben eben nicht nur Hund, Katze und Schildkröte, sondern weiter pelzige Hausgenossen, die wohl sonst kaum jemand freiwillig bei sich beherbergen würde: Im Wintergarten der Familie leben fast 30 Ratten.

Ping und Pong machten den Anfang

«Angefangen hat es wie bei vielen anderen auch», blickt Judith Bernegger zurück. «Nach den Experimenten Mäuse und Hamster fragte unsere jüngere Tochter eines Tages, ob sie Ratten halten dürfe», erzählt die 63-Jährige. Der Familienrat wurde einberufen und dem Vorhaben der Zweitgeborenen stattgegeben. Bald darauf zogen Ping und Pong bei Berneggers ein. Das war vor rund 15 Jahren.

Mit den beiden Rattendamen Ping und Pong fing vor 15 Jahren alles an. zvg

Ratten werden zwei bis drei Jahre alt. Und nachdem Ping starb, musste ein neues Gspändli für Pong her, denn Einzelhaltung ist in der Schweiz verboten. So kam Judith Bernegger in Kontakt mit dem Club der Rattenfreunde Schweiz, der auch Tiere vermittelt, die ein neues Daheim suchen.

Irgendwann wurde Bernegger selbst zur Pflegemutter. Und nicht wenige Schützlinge blieben gleich ganz bei ihr. Die jüngere Tochter ist mittlerweile ausgezogen, die Ratten blieben – und wurden immer mehr.

Judith Bernegger aus Buttwil ist Präsidentin des Clubs der Rattenfreunde Schweiz und lebt mit rund 30 Ratten unter einem Dach. Pascal Bruhin

Jüngste Ratte ist erst drei Wochen alt

«Ich habe einen kleinen Sprachfehler», sagt sie schmunzelnd. «Ich kann einfach nicht nein sagen.» Zu Spitzenzeiten beherbergte Bernegger 32 eigene sowie Notfälle und Pflegetiere bei sich zu Hause: «Das war dann schon ein bisschen viel», meint sie. Mittlerweile leben noch 26 Ratten bei der Familie. «Eigentlich 25 1/2», präzisiert Judith Bernegger und stellt den Käfig des kleinen «Maximus meiridus decimus» ins Wohnzimmer.

Den drei Wochen alten Rattenbuben zieht sie von Hand auf. Er ist ein sogenannter Wildling, also eine Wildratte, die Urform der Heimtierratten. Von den vier Geschwistern hat nur er überlebt. «Er ist ein Kämpfer, deshalb passend dazu der Name eines römischen Gladiators», meint seine Ersatzmutter stolz. «Mittlerweile beginnt er schon selbstständig zu fressen.»

Der kleine Maximus meiridus decimus hat als einziger seiner Geschwister überlebt. Pascal Bruhin

Ratten im vierstelligen Bereich hat der Club schon gerettet

Apropos fressen: Was fressen Ratten eigentlich? «Man könnte sie als die Allesfresser unter den Nagetieren bezeichnen», erläutert Bernegger. Von Gemüse über Obst bis hin zu gekochten Nudeln oder Eiern steht alles auf dem Speiseplan. Die Rattenexpertin sagt:

«Und etwa zwei Mal im Jahr gibt es auch etwas Poulethackfleisch, wenn es denn der Hund nicht fressen will.»

In den derzeit sieben Gehegen – sogenannten Rattendomen – tummeln sich auch einige Albinos. «Diese stammen aus dem Labor», sagt Bernegger. In Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und dem Schweizer Tierschutz STS führt der Rattenclub ein ReHoming-Projekt durch. Dabei werden Laborratten, die überzählig sind und nicht in Versuchen verwendet wurden an Liebhaberplätze vermittelt. «Wir konnten unter anderem damit seit der Gründung des Clubs vor 26 Jahren Ratten im vierstelligen Bereich retten.»

In sieben sogenannten Rattendomen leben Berneggers Ratten im Wintergarten. Pascal Bruhin

Sie opfert komplette Arbeitstage für ihre Schützlinge

Drei bis vier Stunden täglich ist Bernegger mit der Fütterung und Pflege ihrer vierbeinigen Schützlinge beschäftigt. «Es ist schon sehr zeitintensiv», gesteht sie ein und fügt an: «Ich bin froh, dass mich meine Familie so toll dabei unterstützt.» Denn zusätzlich zur Betreuung ihrer eigenen Tiere, fallen noch täglich zwei bis drei Stunden administrative Arbeit für den Rattenclub an, dem sie seit 2016 als Präsidentin vorsteht. Es sind also fast komplette Arbeitstage, die sie den Ratten widmet. Und das sieben Tage in der Woche. Bernegger sagt:

«Feierabend gibt es erst, wenn die Ratten ihr Abendessen bekommen haben.»

Erst dann nimmt die Familie ihr eigenes Abendmahl ein. Und Ferien? «Was ist das?», fragt Bernegger schelmisch zurück. «Das muss schon Ewigkeiten her sein.»

Ratte Milo geniesst die Streicheleinheiten auf Berneggers Schulter. Pascal Bruhin

Dass nicht alle ihre Leidenschaft für die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere mit dem langen nackten Schwanz teilen, ist sich Bernegger bewusst. «Es gibt Leute, die kommen nicht mehr zu uns wegen den Ratten», sagt sie. Andere seien hingegen neugierig und würden gerade wegen der Ratten vorbeischauen.

Dabei gilt es vielen Vorurteilen entgegenzuwirken. Denn die Ratte wird in unserem Kulturkreis mit Schmutz, Krankheiten und dem entsprechenden Abscheu vor ihnen in Verbindung gebraucht. «Dass sich die Leute ekeln, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Aber mir geht es darum mit ‹händigen› und ‹füssigen› Argumenten aufzuzeigen, dass es keinen Grund dafür gibt.»

Vor dem haarlosen lange Schwanz dient der Ratte als «Klimaanlage» und fünftes Bein. Pascal Bruhin

Ruf als Schädling und Sündenbock kommt zu unrecht

Dass Ratten unreine Tiere seien, kann Bernegger nicht bestätigen, im Gegenteil:

«Sie putzen sich sogar deutlich häufiger als Katzen. Es sind sehr saubere, sehr soziale Tiere.»

So würden sie einander etwa auch gegenseitig pflegen, wenn ein Gruppenmitglied krank ist. Tatsächlich riecht es im Wintergarten, der von den Ratten bewohnt wird, kaum. Den Volksglauben, dass Ratten die Pest übertragen würden, kann Bernegger ebenfalls ausräumen: «Es ist mittlerweile erwiesen, dass der Pestfloh die Pest übertragen hat. Die Ratte war es nur, die als ‹Taxi› für ihn diente. Das hätte auch der Mensch sein können. Die Ratte hat sich als Kulturfolger des Menschen als Sündenbock anerboten.»

Judith Bernegger will mit Vorurteilen gegenüber der Ratte aufräumen. Pascal Bruhin

«Viele setzten sich für Hunde und Katzen ein. Ratten werden hingegen allgemein nur als Schädling wahrgenommen», sagt Bernegger. Um dem entgegenzuwirken, kämpft Bernegger trotz der vielen Arbeit unermüdlich weiter, um das Verständnis für die sensiblen Nager in der Bevölkerung zu erhöhen und für viele heimatlose Ratten ein neues Zuhause zu finden. Sie ist überzeugt: «In der kurzen Lebensspanne, die sie haben, sollen sie ein möglichst schönes Leben führen dürfen.»