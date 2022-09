Buttwil: Ursache für Cessna-Absturz geklärt. Pilot hatte Infarkt

Buttwil / Schongau Ursache für tödlichen Cessna-Absturz geklärt: Pilot erlitt vor dem Start unbemerkt einen Herzinfarkt Im Januar 2020 verunglückte ein 78-jähriger Aargauer mit seiner Cessna kurz nach dem Start vom Flugplatz Buttwil tödlich. Er stürzte mit seiner Maschine auf dem Gemeindegebiet von Schongau LU ab. Nun deckt der Untersuchungsbericht die Ursache auf. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 13.09.2022, 14.00 Uhr

Beim abgestürzten Flugzeug handelte es sich um eine Cessna. Bild: Luzerner Polizei

Kurz nach 15.10 Uhr hob am 7. Januar 2020 eine zweimotorige Cessna 152 vom Buttwiler Flugplatz ab. An Bord des zweiplätzigen Kleinflugzeugs sass ein damals 78-jähriger Aargauer. Er beabsichtigte, einen privaten Trainingsflug durchzuführen. Weil er nicht über das vorgeschriebene ausreichende Flugtraining verfügte, durfte er diesen Flug nur unter Aufsicht eines Fluglehrers absolvieren. Dieser verfolgte den Flug vom Boden aus.

Nur acht Minuten nach dem Start zerschellte die Cessna aber im Rüedikerwald am Lindenberg auf Schongauer Gemeindegebiet, zwei Kilometer südwestlich von Buttwil. Die Maschine riss eine rund 40 Meter lange Trümmerschneise in den Wald. Der Pilot kam beim Aufprall ums Leben.

Auf dem Flugplatz Buttwil startete der 78-jährige Schweizer, kurz darauf stürzte er ab.

Knapp zweieinhalb Jahre später präsentiert nun die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) den Schlussbericht zum Unglück und klärt die Ursache auf. Die Untersuchung ergab keinerlei Hinweise auf technische Mängel am Flugzeug, die zum Absturz hätten führen können.

Der 78-jährige Pilot war seit 1973 im Besitz einer Privatpilotenlizenz, die im Oktober 2014 durch eine Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenz ersetzt wurde. Seither pilotierte er nur noch Maschinen des Typs Cessna 152 und dies nur in Buttwil. Seinen letzten Flug vor dem Absturz absolvierte er im Oktober 2019.

Infarkt trat rund 20 bis 30 Minuten vor dem Start auf

Im Rahmen der Abklärungen des Unglücks wurde aber auch die Leiche des Piloten einer Autopsie unterzogen. Diese bringt nun mehr Licht ins Dunkle. Die SUST schreibt: «Anhand der Zellveränderungen im Herzen konnte ein frischer Herzinfarkt nachgewiesen werden, der rund 20 bis 30 Minuten vor dem Unfall aufgetreten war. Zudem fanden sich Vorschädigungen am Herzen in Form von Vernarbungen, die als Zeichen früherer, möglicherweise stummer Herzinfarkte, zu interpretieren sind.»

Weil der Unfall nur acht Minuten nach dem Abheben passierte, muss der Herzinfarkt bereits im Rahmen der Vorbereitungen auf den Start aufgetreten sein. Die SUST erklärt, dass es denkbar sei,

«dass der Pilot allfällige Symptome als bekannt und harmlos wahrnahm und deshalb den Flug gleichwohl antrat.»

Die Anforderungen an den Piloten und dessen geistige und körperliche Leistungsfähigkeit sei mit dem Beginn des Fluges dann unweigerlich angestiegen. Ausserdem herrschten zusätzlich anspruchsvolle Wetterbedingungen. «In der Region des Flugplatzes Buttwil, speziell auf der Westseite des Lindenbergs, herrschten aufgrund von haubenförmigen Wolken wesentlich schlechtere Sichtflugwetterbedingungen als in der Umgebung», wird die Wettersituation an jenem Januarnachmittag beschrieben.

Es sei wahrscheinlich, dass der Pilot während des Fluges zumindest zeitweise in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt war, heisst es im Schlussbericht. «Dies kann auch der Grund sein, weshalb er während des Fluges nicht mehr in der Lage war, auf die Aufrufe auf der Flugplatzfrequenz durch den Fluglehrer zu antworten», schreibt die SUST über den Zustand des Piloten während des Fluges.

Der Absturz sei auf einen Kontrollverlust bei Instrumentenwetterbedingungen zurückzuführen, erklärt die SUST. Dieser sei die Folge einer räumlichen Desorientierung, einer durch einen Herzinfarkt hervorgerufenen Beeinträchtigung des Piloten oder einer Kombination beider Faktoren, schlussfolgert die Untersuchungsbehörde.

