Buttwil sagt Ja zur Weiterführung der Spezialzone Pferdesport.

Buttwil Jahrelange Diskussion findet doch kein Ende: Buttwil möchte eine Spezialzone für Pferdesport Der Gemeinderat wollte das Umzonungsverfahren im Pfaffemoos einstellen. Doch die Bevölkerung ist anderer Meinung: Sie stimmten an der Gmeind darüber ab, dass die betroffene Parzelle in der Landwirtschaftszone künftig für Pferdesport genutzt werden kann. Melanie Burgener 01.12.2021, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Buttwil soll es eine Spezialzone für Pferdesport geben. Darüber stimmte die Bevölkerung am Freitag an der Wintergmeind ab. Eddy Schambron (2013)

Seit zehn Jahren wartet Hans Blättler darauf, dass seine Parzelle in der Landwirtschaftszone im Gebiet Pfaffemoos in Buttwil zur Spezialzone für Pferdesport umgezont wird. Nach langem Hin und Her zwischen Gemeinde und Kanton wollte der Gemeinderat nun Gewissheit. «Wir haben einen Stopp gemacht und sind mit dem Geschäft vor die Gmeind, um zu fragen, ob die Bevölkerung überhaupt will, dass es weitergeht», erklärt Gemeindeschreiber René Fischer.