Tigerschnegel: Geheimwaffe gegen Rossschnecken

Buttwil Geheimwaffe gegen Rossschnecken: Martina Moser schwört auf Tigerschnegel – und verkauft sie auf «Tutti» Sie sind grösser als Rossschnecken, und viele halten sie für importierte Arten. Dabei sind die Tigerschnegel heimisch und der Geheimtipp gegen Rossschnecken im Garten – auch wenn dem nicht alle Experten zustimmen. Eine Buttwilerin hofft, dass durch ihre Schnegel in vielen Gärten bald auf Schneckenkörner verzichtet wird. Andrea Weibel 27.06.2022, 09.50 Uhr

Martina Moser aus Buttwil schwört auf Tigerschnegel, die ihren Garten von Rossschnecken freihalten. Zvg/Martina Moser

Wer kennt das Problem nicht: Im Garten spriessen Bohnen und Salat, jeden Tag freut man sich mehr auf die Ernte. Und dann, eines Morgens, ist nichts mehr übrig. Die Rossschnecken, auch Nacktschnecken genannt, haben die Setzlinge ratzeputz aufgefressen. Und das, obwohl man mit Schneckenstopps aus Plastik oder Metall vorgesorgt hat. Und obwohl man am Vorabend alle Rossschnecken, die in Sicht waren, eigenhändig ennet die Strasse ins Feld getragen hat.

Irgendwann kommt wohl jede Hobbygärtnerin und jeder Hobbygärtner an diesen Punkt: Jetzt muss Gift her. Schneckenkörner, etwas anderes nützt nicht. «Stopp!», sagt Martina Moser aus Buttwil. «Es gibt eine Alternative. Eine, die lebt und dem Garten auf natürliche Weise guttut. Ausserdem sind sie auch noch wunderschön: Tigerschnegel.»

Vor etwa fünf Jahren las sie in der «Tierwelt» von den Schnegeln

Die 10 bis 20 Zentimeter langen getupften und gesprenkelten Verwandten der Rossschnecken wirken auf viele, die sie zum ersten Mal sehen, wie eingeschleppte Neozoen, das tierische Pendent zu Neophyten. Aber das sind sie nicht:

«Alte Leute kennen sie noch unter dem Namen Kellerschnecken. Sie haben schon als Kinder gelernt, dass man denen nichts tun soll.»

Sie sehen schon spannend aus, die Schnegel – von nahem wie aus einer anderen Welt. zvg/Martina Moser

In ihrem Garten neben dem Einfamilienhaus in Buttwil hatte Martina Moser lange Probleme mit Rossschnecken. «Vor fünf Jahren las ich dann in der ‹Tierwelt› von den Schnegeln», erinnert sie sich. «Damals gab es aber in der Schweiz keine zu kaufen.»

In Deutschland fand sie eine Anbieterin, die ihr vier Tiere per Post zuschickte. «Man muss schon etwa drei Jahre warten, bis sie eine ausreichende Population erreichen», sagt Moser. «Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 80 Schnegel im Garten, das ist super.»

Die Schnegel-Paarung ist ein Spektakel

Was sind nun die Vorteile der Schnegel? «Sie fressen vor allem die Eier von Nacktschnecken, lassen aber Häuschenschnecken in Ruhe. Ich habe gehört, sie sollen auch lebende Rossschnecken fressen, aber das habe ich noch nie gesehen. Tote fressen sie aber.»

Letzteres weiss sie, weil sie den zweiten Trick, der in Biogärten sehr oft Anwendung findet, ebenfalls praktiziert:

«Dank der Schnegel habe ich kaum noch Rossschnecken. Die, die ich dann doch finde, zerschneide ich und lege sie den Schnegeln hin.»

Viele Gärtnerinnen und Gärtner schwören auf Schnegel. Allerdings werden in Artikeln auch Schneckenexpertinnen und -experten zitiert, die sagen, dass Schnegel in viel zu kleinen Populationen vorkommen, um etwas gegen Nacktschnecken ausrichten zu können. Ausserdem seien sie Pflanzen- und vor allem auch Pilzfresser.

Tigerschnecken bei der Paarung – ein seltenes Schauspiel. Sasha Vasyliuk / iStockphoto / Getty Images

Martina Moser hingegen ist überzeugt von deren positiver Wirkung auf ihren Garten. Abgesehen davon gefallen ihr die Tiere auch einfach sehr. «Vor allem bei der Paarung sind sie unglaublich.» Dann hängt sich das Paar an einem Faden in die Luft und vollführt ein pittoreskes Paarungsritual.

Für dieses Jahr sind die Schnegel bereits ausverkauft

Seit letztem Jahr verkauft Moser die Tigerschnegel jeweils im Frühling via Internetplattform Tutti. «Sie sind immer sehr schnell weg. Auch für dieses Jahr hatte ich mehr Anfragen als Schnegel, die ich vergeben konnte», erzählt sie. Und sie fügt hinzu:

«Ich hoffe, dass es nun wieder ein paar Gärten mehr gibt, in denen dank meinen Schnegeln auf Schneckenkörner verzichtet wird.»

Hat sie einen Tipp, wie man die Schnegel im Garten am besten ansiedeln kann? «Am besten setzt man alle zusammen an einem Platz ab, wo auch andere Schnecken gerne sind, bei einer Holzbeige oder dem Kompost beispielsweise. Da sie Pilze lieben, lege ich ihnen zur Ansiedlung gerne einige hin. So haben sie einen guten Start am neuen Ort.»