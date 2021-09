Werber Dennis Lück macht die Kampagne für Kanzlerkandidat Scholz

Wohlen Dieser Aargauer Werber brachte Olaf Scholz in die Poleposition im deutschen Kanzlerrennen Wie macht man Werbung für einen Politiker, der grundsolide ist und von den Wählern als spröde und langweilig wahrgenommen wird? Dennis Lück aus Wohlen hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Raphael Brinkert die Werbekampagne für den deutschen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz realisiert. Nathalie Wolgensinger 27.09.2021, 16.58 Uhr

Dennis Lück, Werber des Jahres 2017 und Macher der Werbekampagne von Olaf Scholz. zvg

«Es ist noch nichts entschieden», wiegelt Dennis Lück diplomatisch ab. «Nun gut, ein Gläschen darf man darauf schon trinken», fügt er lachend an am Tag nach der Deutschen Bundestagswahl. SPD-Kandidat Olaf Scholz hat zwar knapp gewonnen vor der Union, entschieden ist aber noch nichts. Dass die Werbekampagne für SPD-Kanzlerkandidat Scholz, die Lück gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und «Partner in crime» Raphael Brinkert konzipierte, derart einschlagen würde, war nicht vorhersehbar. Der jahrelange Abwärtstrend der SPD konnte gestoppt werden.