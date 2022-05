Bundesgerichtsurteil: Freiämter bleibt in Untersuchungshaft

Er wollte der Beiständin die Knochen brechen: Freiämter muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben

Er drohte seiner Familie und seiner Beiständin wiederholt an, sie kaputtzumachen oder ihnen die Knochen zu brechen: Diese Anklagepunkte brachten einen Freiämter am 2. Dezember des letzten Jahres in Untersuchungshaft. Gegen diese Verfügung wehrte er sich bis vor Bundesgericht. Erfolglos.