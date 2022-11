Restaurants in Büttikon und Hägglingen teilen sich den Koch.

Büttikon/Hägglingen Jobsharing am Küchenherd? Darum kocht dieser Souschef jetzt Rösti am Mittag und Pasta am Abend Mirco Menia ist Souschef im Ristorante Luca in Hägglingen. Seit letzter Woche steht er aber nicht mehr nur dort, sondern auch in der Büttiker «Linde» am Herd. Halbtags hier, halbtags dort. Wie es dazu kam und wieso dieses Modell Schule machen könnte, erzählen er und sein neuer «Halbzeit»-Chef. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Mirco Menia (links), Souschef im «Luca’s» in Hägglingen, arbeitet neu über Mittag in der «Linde». Grund dafür ist der Fachkräftemangel. Auch «Linde»-Geschäftsführer Gilbert Mohler steht auch darum wieder regelmässig in der Küche. Pascal Bruhin

Seit letzter Woche arbeitet Mirco Menia als Koch in der Büttiker «Linde». Das allein wäre natürlich noch keinen Artikel in dieser Zeitung wert. Doch Menia arbeitet nicht nur im Gasthaus am Fusse des Lindenbergs, sondern auch im Ristorante Luca in Hägglingen. Am Mittag hier, am Abend dort. Grund dafür ist der Fachkräftemangel in der Gastrobranche.

Denn der hinterlässt im Freiamt deutliche Spuren – und er macht auch vor renommierten Adressen keinen Halt, wie eben das Beispiel des Gasthauses Linde zeigt. Bis auf weiteres bleibt die Küche geschlossen – jedenfalls am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr. Der Grund dafür: Es fehlt schlicht genügend Personal in der Küche. Und das nicht erst seit gestern.

Sogar internationale Suche blieb erfolglos

Seit einem Dreivierteljahr sei er auf der Suche, so Geschäftsführer Gilbert Mohler. «Uns fehlen zwei bis drei Köche, um den Ganztagsbetrieb aufrechtzuerhalten», führt er aus. Sogar international sucht er mit grossem Aufwand nach Fachkräften, doch bislang ohne Erfolg. Es hätten sich zwar ein paar wenige Kandidaten beworben, aber deren Qualifikationen reichten nicht aus für den gehobenen Gastronomiebetrieb.

Üblicherweise kann in der «Linde» auch am Nachmittag gespiesen werden, ein Koch ist immer im Haus. Neu und bis auf weiteres beschränkt sich das Nachmittagsangebot auf Getränke und Desserts vom Dessertwagen. Auch das Take-away-Angebot wird zurückgefahren. «Wir müssen uns jetzt auf die Hauptbetriebszeiten konzentrieren», sagt Mohler, der nun aufgrund des Personalmangels selbst wieder regelmässig hinter dem Herd anzutreffen ist.

Mit Weihnachtsgutscheinen fing alles an

Der umtriebige Geschäftsführer greift aber auf unkonventionelle Lösungen zurück. Wie jene mit Mirco Menia. Eigentlich arbeitet der 23-Jährige als Souschef im vor zwei Jahren neu eröffneten Luca-Ristorante und «Bottega» im Dubach-Haus in Hägglingen. Das tut er zwar nach wie vor, allerdings nur noch am Abend. Über Mittag kocht er in Büttikon. Sein Stammlokal am «Maiengrün» bleibt dafür mittags geschlossen. Mohler führt aus:

«Man muss sich gegenseitig helfen. Schliesslich sitzen wir alle im selben Boot.»

Die beiden Geschäftsführer, Mohler und Luca Carrieri, seien seit längerem befreundet, nachdem Mohler für seine Mitarbeitenden eine grosse Anzahl Weihnachtsgutscheine für das «Luca's» gekauft habe und sich Carrieri daraufhin persönlich bei Mohler bedankte.

«Eines Tages sagte er mir, dass er zumindest über die Wintermonate sein Lokal umsatzbedingt nur noch am Abend aufmachen will», sagt Mohler. Mirco Menia, der einzige Koch im «Luca's» nebst Carrieri selbst, könnte als nur noch halbtags arbeiten oder hätte sich einen neuen Job suchen müssen.

Sind nach kurzer Zeit schon ein eingespieltes Team: «Jobsharing-Koch» Mirco Menia (links) und «Linde»-Geschäftsführer Gilbert Mohler. Pascal Bruhin

Nun arbeitet er 50 Prozent im «Luca's» und 50 Prozent im Restaurant Linde. «Mein Job macht mir einfach nur Spass», sagt der Villmerger nach einem seiner ersten Mittagsservices, die er in der «Linde» absolviert hat. Während er in Hägglingen nur neben Geschäftsführer Carrieri in der Küche steht, ist es in der «Linde» ein riesiges Team von Köchen und Küchenhilfen, das die Gäste bekocht.

Personalsituation bleibt dennoch angespannt

Doch nicht nur das Team ist grösser, auch die Gerichte auf der Karte sind komplett anders. Im «Luca's» stehen Pasta und italienisch angehauchte Gerichte hoch im Kurs. In der «Linde» dagegen gutbürgerliche, gehobene Gerichte. Kein Problem für Menia.

Der Halbitaliener, Halbschweizer hat seine Lehre im Restaurant Hecht in Rottenschwil angefangen und sie dann im letzten Lehrjahr im «Volare» in Waltenschwil beendet. Er kennt also beide Küchen aus dem Effeff. Und auch der Arbeitsweg bleibt praktisch gleich lang. «Ich fahre halt einfach einmal nach Hägglingen und einmal nach Büttikon», sagt Menia schmunzelnd. Sein neuer Teilzeitchef hält fest:

«Es ist eine Win-win-Situation für uns alle.»

Er hofft, dass mit dem gefundenen Arrangement und Menias Einsatz wenigstens etwas Entspannung in die angespannte Personalsituation kommt. «Es gibt wieder Luft, nach weiterem geeigneten Personal zu suchen», sagt er. Immerhin ein zusätzlicher Koch konnte unterdessen gefunden werden, der muss allerdings noch eingearbeitet werden.

Bis in der «Linde» wieder am Nachmittag gespiesen werden kann, wird es also noch ein Weilchen dauern. Man arbeite jedoch mit Hochdruck daran, dass dem bald wieder so ist, so Mohler. An der Sieben-Tage-Woche aber auch bis dahin auf jeden Fall festhalten.

